„Wilde-Maus-Spiel“ bringt Günding dritten Sieg in Folge

TSV Allach 09 – SV Weichs 8:1: Eine deutliche Klatsche hat sich der SV Weichs beim TSV Allach eingefangen. „Heute war der absolute Höhepunkt an Personalmangel. Wir haben mittlerweile A-Jugendspieler im Einsatz. Die machen ihre Sache gut, aber man sieht auch, dass der ein oder andere sich an das Niveau gewöhnen muss. Deshalb wissen wir, wie wir diese Niederlage einzuschätzen haben“, so der Weichser Trainer Korbinian Regert nach der Partie. Nach dem 1:3-Anschlusstreffer durch einen von Philip Heiß verwandelten Foulelfmeter (30.) war alles noch einigermaßen im Rahmen. Doch die Tore kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause sorgten dann für den Kantersieg des TSV Allach 09. Überragend beim TSV war Ante Kraljevic, der gleich vier Volltreffer landete (17./44./49./66.). Slavisa Marjanovic traf doppelt (78./86.), und für die beiden restlichen Treffer sorgten Stjepan Mihalj (12.) und Thomas Huser (28.). Weiter geht’s für den SV Weichs am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen die SpVgg Erdweg. hae

SV Sulzemoos – TSV Moosach-Hartmannshofen 2:2: Der SVS kam gegen den Tabellenletzten aus Moosach-Hartmannshofen nicht über ein Remis hinaus. Beim personell arg dezimierten Gastgeber musste Ersatztorwart Franz Klement sogar im Sturm ran. Spieler des Spiels aus Sicht der Heimmannschaft waren Roman Fuchs, der einen Doppelpack (75./83.) schnürte, und Keeper Maximilian Kronschnabl, der in der Schlussphase mit zwei klasse Paraden dafür sorgte, dass zumindest ein Punkt in Sulzemoos blieb. Bitter für den den SVS: Mit Marko Petrovic und Johannes Oberacher wanderten zwei weitere Kicker ins bereits gut gefüllte SVS-Lazarett. hae

Dachau – Personalnöte sondergleichen plagen die Fußball-Kreisligisten SV Sulzemoos und SV Weichs. Beim SVS musste gar Ersatztorwart Franz Klement im Sturm aushelfen. Beim SVW kamen Kicker aus der A-Jugend zum Einsatz. Die Sulzemooser holten wenigstens einen Zähler, während die Weichser in Allach mächtig unter die Räder gerieten. Weiter auf dem Vormarsch befinden sich der TSV 1865 II sowie die Gündinger, die den SV Niederroth in einem „Wilde-Maus-Spiel“ bezwangen.

SV Lohhof – Dachau 1865 II 2:3: Die Zweite des Bayernligisten TSV 1865 hat sich in einer hart umkämpften Partie den siebten Sieg im zehnten Spiel geholt. Dabei schoss der ehemalige Dachauer U 19-Kicker Tobias Handra den SVL mit 1:0 in Front (5.). Doch die Antwort der Dachauer folgte in der 15. Minute durch das 1:1 von Paolo D’Avanza. 1865 ging mit einem Doppelschlag von Kevin Bromm (50.) und Andre Di Maso (51.) mit 3:1 in Führung. Der 2:3-Anschlusstreffer der Hausherren (Dion Kabashi/82.) änderten am Sieg der Dachauer nichts mehr. Der Elf von 65-Spielertrainer Christian Doll ist nun zuzutrauen, dass sie nach dem Aufstieg in die Kreisliga nun auch ernsthaft im Rennen um den Aufstieg in die Bezirksliga mitmischt. „Insgesamt war es wieder eine reife und starke Leistung der kompletten Mannschaft“, sagte Doll. „Wir haben schwer ins Spiel gefunden, uns aber super zurückgekämpft, zum Schluss die Konterchancen aber nicht genutzt, sodass es noch mal spannend wurde.“ ro

SV Günding – SV Niederroth 3:2: Den dritten Sieg in Folge auf dem Rasen und dazu noch einen Sieg vor dem Sportgericht (1:5 Spiel gegen Sulzemoos) beschert der Elf von SVG-Trainer Markus Remlein aktuell Tabellenplatz fünf. Was bei diesem „Wilde-Maus-Spiel“ bemerkenswert war, ist, dass Günding einen 0:2-Rückstand noch in ein 3:2 umwandeln konnte. Und das, obwohl das Team ab der 76. Minute in Unterzahl spielen musste, nachdem Raphael Penk, der erst in der 57. Minute eingewechselt worden war, nach einem Foulspiel die Rote Karte sah. Dabei sah es zur Halbzeit nach einem klaren Sieg für Niederroth aus, denn nach einem Eigentor von Florian Riedl (13.) und einem Treffer von Lukas Obert (43.) führten die Gäste bereits mit 2:0. Doch nach Toren von Jonas Schwarz (58.), Benedikt Kronschnabl (65.) und einem verwandelten Foulelfmeter von Dennis Hölzl (69.) ging der SVG noch als Sieger vom Platz. „Ich sehe uns als verdienten Sieger, da Niederroth nur zwei Torchancen hatte, die aber zu Toren führten“, meinte SVG-Trainer Markus Remlein, der seiner Mannschaft eine „super Moral und Einstellung“ attestierte. Der Schlüssel zum Sieg war laut Remlein die Umstellung von Vierer- auf Dreierkette nach dem Wechsel. „Unser Matchplan, die Gündinger kommen zu lassen und selbst zu kontern, wäre fast aufgegangen“, sagte SVN-Sprecher Stefan „Beppo“ Vötter. „Nach dem 2:1 haben wir den Freischwimmer gemacht und keine Ruhe mehr in unser Spiel bekommen. Deshalb ist der Sieg für Günding aufgrund der zweiten Halbzeit okay.“ ro

TSV Eintracht Karlsfeld II – SC Inhauser Moos 0:3 „Das haben wir uns anders vorgestellt“, musste Florian Beutlhauser, der Trainer der Eintracht-Zweiten, zugeben. Der Tabellenführer brachte den SC Inhauser Moos nicht die Leistung auf den Platz, die ihn an die Spitzenposition gebracht hatte. „Was mich ärgert ist, dass wir wussten, wie sie spielen werden. Wir waren darauf vorbereitet“, so Beutlhauser. Die Inhauser verteidigten tief und schalteten nach Ballgewinn schnell um – so wie von den Karlsfeldern erwartet. Doch die Heimelf war im Kopf zu langsam. Das rächte sich nach dem Seitenwechsel. Die Eintracht konnte ihre beiden Chancen nicht nutzen, Inhausens Gezim Pongja machte es besser und brachte die Gäste in Führung (65.). Zehn Minuten später legte der Stürmer seinen zweiten Treffer nach. Beide Male nach Kontern. Das 0:3 durch Georg Mederl fiel dann nach einer Standardsituation (89.). Zu diesem Zeitpunkt war das Spiel bereits entschieden. stm