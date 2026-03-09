"wilde" Begegnung geht an Trudering

Die Winterpause ist vorbei und unsere Truderinger Löwen empfingen zum Rückrundenstart bei angenehmen Temperaturen den Tabellenletzten SK Srbija aus Neuperlach. Während der Vorbereitung erzielten unsere Jungs wechselhafte Ergebnisse, was vor allem daran lag, dass viel ausprobiert wurde und jeder Spieler in diesem großen Kader die Chance erhalten sollte, sich zu zeigen.

Unser Trainerteam Hachtel/Müllmaier bestand heute leider nur aus Michael Hachtel, da Tim Müllmaier über Nacht erkrankte und ausfiel. Zusätzlich zu den Langzeitverletzten Haberl, Domabyl, Modrian und Katzenberger mussten wir auf Boss, Bründl, Bornkessel (alle krank), Kapeller und Wimmer (beide abwesend) verzichten. Wieder zeigte sich, wie wichtig die Kadergröße ist, um Ausfälle zu kompensieren.

Natürlich ging man als Favorit in das Spiel, dennoch bewiesen die Serben in der Hinrunde, dass sie mit vollständigem Kader durchaus mit allen Gegnern mithalten können. Trudering startete gut und erspielte sich erste gute Chancen. Bereits in der 12. Minute war Martin Janelsith auf dem Flügel schneller als sein Gegenspieler und brachte eine Flanke zum zweiten Pfosten, wo Andreas Kapsecker mit einem schönen Volley das 1:0 erzielte. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein zweikampfbetontes Spiel, das den Spielfluss stark beeinflusste und bereits in der ersten Halbzeit mit vier gelben Karten für die Gäste endete. Trudering kam immer wieder gefährlich vor das Tor, verpasste jedoch, das 2:0 nachzulegen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte eine Einzelaktion doch noch für das nächste Tor: Max Lengauer zauberte sich durch die Gegner und wurde im Strafraum nur durch ein Foul gestoppt. Den Strafstoß verwandelte Patrick Koller gewohnt souverän zum 2:0-Pausenstand.

Hachtel warnte seine Spieler, sich nicht in Diskussionen verwickeln zu lassen und weiterhin Fußball zu spielen, doch was in der zweiten Halbzeit geschah, war auch für unseren Trainer nicht mehr zu kontrollieren. Der Gast wurde immer härter und diskutierte jede Entscheidung mit der gut leitenden Schiedsrichterin. Leider ließen sich unsere Löwen so sehr anstecken, dass sie komplett aufhörten, Fußball zu spielen und sich nur noch bekämpften. Zudem verpasste die Unparteiische frühzeitig einzugreifen und verlor das Spiel komplett aus der Hand. Am Ende gab es neun gelbe Karten für die Gäste, bevor sie kurz vor Schluss doch noch zu zwei Zeitstrafen und eine rote Karte verteilte. Unsere Jungs verpassten es bei einigen Gelegenheiten, endgültig den Deckel draufzumachen, sodass es in der 73. Minute einen Foulelfmeter für Srbija gab, bei dem man sich erst fragen musste, wer überhaupt gefoult haben soll. Dieser Pfiff sollte wohl das Spiel beruhigen, machte es aber noch einmal spannend, denn es stand plötzlich 2:1. Die Gäste witterten die Chance auf mindestens einen Punkt und warfen in den Schlussminuten alles nach vorne. Viele lange Bälle flogen auf die Truderinger Verteidigung zu und Srbija kam noch zu einigen Ausgleichschancen. Doch Trudering warf sich in jeden Ball und konnte so den knappen Vorsprung ins Ziel retten. 3 Punkte zum Auftakt und es geht bereits am Mittwoch um 19:30 Uhr mit dem Nachholspiel in Steinhöring weiter.

Coach Hachtel: „Wie man so Fußball spielen und sich dennoch so benachteiligt fühlen kann, ist mir ein absolutes Rätsel. So etwas gehört auf keinen Fußballplatz und ich habe derartiges noch nie erlebt. Ich bin froh, dass sich keiner meiner Jungs ernsthaft verletzt hat oder unnötig vom Platz gestellt wurde. Groß aufarbeiten lässt sich das Spiel nicht und sollten das wohl schnell abhaken. Wir sind happy mit den 3 Punkten und konzentrieren uns jetzt auf die nächsten Aufgaben."