Wilde Aufholjagd

geschrieben von Lukas Honold:

Zu Gast in Greimeltshofen wurden die Grün-Weißen in der ersten

halben Stunde von der Heimelf regelrecht überrollt. Dem ein oder

anderen Spieler bzw. Zuschauer vor Ort dürften da ein paar

Erinnerungen an ein gewisses Halbfinalspiel aus 2014

hochgekommen sein. Während man in diesem ersten Drittel der

Partie keinerlei nennenswerte Torchancen erspielte, legte der

Gastgeber durch einen noch unhaltbar abgefälschten Schuss von der

Sechzehnerkante direkt in der 2. Spielminute mit dem Torspektakel in

Person von Vinzenz Miller los. Bereits in der 10. Minute erhöhte

Alexander Fäustle sicher durch einen verwandelten Elfmeter zum 2:0.

Im Anschluss kamen die Grün-Weißen weiterhin nicht wirklich auf die

Füße und konnten gegen das Pressing der Greimeltshofener keine

guten Angriffe herausspielen. Als man etwa nach einer halben

Stunde den Ball im Aufbauspiel verlor, konterte die Heimelf gegen die

aufgerückten Gäste perfekt. Alexander Fäustle bekam schnell den

Ball im Zentrum, verschleppte das Tempo genau im richtigen Maße,

sodass er über links außen von Michael Schedler überlaufen werden

konnte. Letzterem wurde der Ball dann auch zugesteckt. Sein flacher

Pass, einmal quer an der Abwehrkette der Günzer vorbei auf den

zweiten Pfosten, erreichte den durchgelaufenen Vinzent Straßer, der

nur noch den Fuß zum 3:0 richtig hinhalten musste. Fast direkt im

Anschluss wurde das Offensivfeuerwerk durch einen simplen weiten

Ball nach vorne auf Alexander Fäustle komplettiert, der den Ball nach

einmaligem Aufsetzen mit einem sehenswerten Heber zum 4:0

Zwischenstand veredelte. Auch wiederum nur kurz nach dieser

Aktion meldeten sich erstmals die Günzer offensiv zu Wort. Martin

Merk behauptete nach einem Standard den Ball im Sechzehner, ließ

noch einen Gegner stehen, ehe er mit einem Schuss aus kurzer

Distanz zum 4:1 vor der Pause verkürzte.

Im zweiten Durchgang schoben die Günzer von Beginn an alles nach

vorne, hatte man nun ja auch wenig zu verlieren. Durch einen

Steckpass von Michael Harzenetter auf Patrick Daufratshofer, der

dem Keeper allein vor dem Tor keine Chance ließ und flach rechts

unten einschob, erwischte man mit dem 4:2 den perfekten Start für

ein spannendes Spiel. Das Momentum war jetzt auf Günzer Seite.

Fast im Anschluss hätte man durch Martin Merk mit einem erneuten

Nachschuss nach Standard noch das frühe 4:3 geschafft, jedoch ging

der Abschluss knapp links am Tor vorbei. Es folgte eine Phase, in der

die Günzer zwar hochstanden und spielbestimmender waren, da das

Pressing der Gäste nicht mehr vorhanden war, jedoch wurden durch

die vor allem lang geschlagenen Bälle vorerst keine hochkarätigen

Torchancen herausgespielt. Auf der anderen Seite hatten die Gäste

Glück, dass ein verwerteter Abpraller der Greimeltshofener aufgrund

von Abseits nicht zählte und ein weiterer Abschluss von Maximilian

Fäßler zentral von der Sechzehnerkante nur haarscharf am linken

Pfosten vorbeiging. Auch fanden bei gelegentlichen Kontern der

Hausherren die Hereingaben ihren Abnehmer nicht mehr so

zielgenau, wie dies noch im ersten Durchgang der Fall war.

Etwa zwanzig Minuten vor Schluss nahm der eingewechselte Koffi

Adepke einen perfekt getimten Diagonalball im Lauf auf dem linken

Flügel mit, zog an seinem Gegner vorbei und wurde im Strafraum ins

Stolpern gebracht. Den fälligen Foulelfmeter versenkte Jonas Honold

mit Überzeugung zum 4:3. Die Partie wurde jetzt in der Schlussphase

verständlicherweise etwas hitziger, ohne jedoch unfair zu werden. In

der 86. Spielminute war es dann soweit. Ein langer Ball von hinten in

den Strafraum der Greimeltshofener wurde unkontrolliert ins Zentrum

verlängert, wo Tim Schwarz sträflich allein gelassen wurde. Dieser

nahm den unangenehm und hüfthoch aufspringenden Ball mit vollem

Risiko direkt und schweißte ins linke untere Eck zum stark bejubelten

4:4 Ausgleich ein. In der Nachspielzeit hatten die Günzer sogar noch

durch einen Kopfball von Patrick Dafrautshofer die Chance auf den

Sieg, jedoch verfehlte er knapp das lange Eck. So trennten sich die

Teams nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten wohl

leistungsgerecht mit einem torreichen Unentschieden.