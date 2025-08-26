Wilde Aufholjagd

geschrieben von Lukas Honold:
Zu Gast in Greimeltshofen wurden die Grün-Weißen in der ersten
halben Stunde von der Heimelf regelrecht überrollt. Dem ein oder
anderen Spieler bzw. Zuschauer vor Ort dürften da ein paar
Erinnerungen an ein gewisses Halbfinalspiel aus 2014
hochgekommen sein. Während man in diesem ersten Drittel der
Partie keinerlei nennenswerte Torchancen erspielte, legte der
Gastgeber durch einen noch unhaltbar abgefälschten Schuss von der
Sechzehnerkante direkt in der 2. Spielminute mit dem Torspektakel in
Person von Vinzenz Miller los. Bereits in der 10. Minute erhöhte
Alexander Fäustle sicher durch einen verwandelten Elfmeter zum 2:0.
Im Anschluss kamen die Grün-Weißen weiterhin nicht wirklich auf die
Füße und konnten gegen das Pressing der Greimeltshofener keine
guten Angriffe herausspielen. Als man etwa nach einer halben
Stunde den Ball im Aufbauspiel verlor, konterte die Heimelf gegen die
aufgerückten Gäste perfekt. Alexander Fäustle bekam schnell den
Ball im Zentrum, verschleppte das Tempo genau im richtigen Maße,
sodass er über links außen von Michael Schedler überlaufen werden
konnte. Letzterem wurde der Ball dann auch zugesteckt. Sein flacher
Pass, einmal quer an der Abwehrkette der Günzer vorbei auf den
zweiten Pfosten, erreichte den durchgelaufenen Vinzent Straßer, der
nur noch den Fuß zum 3:0 richtig hinhalten musste. Fast direkt im
Anschluss wurde das Offensivfeuerwerk durch einen simplen weiten
Ball nach vorne auf Alexander Fäustle komplettiert, der den Ball nach
einmaligem Aufsetzen mit einem sehenswerten Heber zum 4:0
Zwischenstand veredelte. Auch wiederum nur kurz nach dieser
Aktion meldeten sich erstmals die Günzer offensiv zu Wort. Martin
Merk behauptete nach einem Standard den Ball im Sechzehner, ließ
noch einen Gegner stehen, ehe er mit einem Schuss aus kurzer
Distanz zum 4:1 vor der Pause verkürzte.
Im zweiten Durchgang schoben die Günzer von Beginn an alles nach
vorne, hatte man nun ja auch wenig zu verlieren. Durch einen
Steckpass von Michael Harzenetter auf Patrick Daufratshofer, der
dem Keeper allein vor dem Tor keine Chance ließ und flach rechts
unten einschob, erwischte man mit dem 4:2 den perfekten Start für
ein spannendes Spiel. Das Momentum war jetzt auf Günzer Seite.
Fast im Anschluss hätte man durch Martin Merk mit einem erneuten
Nachschuss nach Standard noch das frühe 4:3 geschafft, jedoch ging
der Abschluss knapp links am Tor vorbei. Es folgte eine Phase, in der
die Günzer zwar hochstanden und spielbestimmender waren, da das
Pressing der Gäste nicht mehr vorhanden war, jedoch wurden durch
die vor allem lang geschlagenen Bälle vorerst keine hochkarätigen
Torchancen herausgespielt. Auf der anderen Seite hatten die Gäste
Glück, dass ein verwerteter Abpraller der Greimeltshofener aufgrund
von Abseits nicht zählte und ein weiterer Abschluss von Maximilian
Fäßler zentral von der Sechzehnerkante nur haarscharf am linken
Pfosten vorbeiging. Auch fanden bei gelegentlichen Kontern der
Hausherren die Hereingaben ihren Abnehmer nicht mehr so
zielgenau, wie dies noch im ersten Durchgang der Fall war.
Etwa zwanzig Minuten vor Schluss nahm der eingewechselte Koffi
Adepke einen perfekt getimten Diagonalball im Lauf auf dem linken
Flügel mit, zog an seinem Gegner vorbei und wurde im Strafraum ins
Stolpern gebracht. Den fälligen Foulelfmeter versenkte Jonas Honold
mit Überzeugung zum 4:3. Die Partie wurde jetzt in der Schlussphase
verständlicherweise etwas hitziger, ohne jedoch unfair zu werden. In
der 86. Spielminute war es dann soweit. Ein langer Ball von hinten in
den Strafraum der Greimeltshofener wurde unkontrolliert ins Zentrum
verlängert, wo Tim Schwarz sträflich allein gelassen wurde. Dieser
nahm den unangenehm und hüfthoch aufspringenden Ball mit vollem
Risiko direkt und schweißte ins linke untere Eck zum stark bejubelten
4:4 Ausgleich ein. In der Nachspielzeit hatten die Günzer sogar noch
durch einen Kopfball von Patrick Dafrautshofer die Chance auf den
Sieg, jedoch verfehlte er knapp das lange Eck. So trennten sich die
Teams nach zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten wohl
leistungsgerecht mit einem torreichen Unentschieden.