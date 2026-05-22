Wild, wilder, Neustadt! TSV packt Bezirksliga-Aufstieg vor 968 Fans!

Der TSV Neustadt/Donau steigt in die Bezirksliga West auf! – Foto: Elena Alzinger

10 Jahre nach dem verpassten Bezirksliga-Aufstieg hat der TSV Neustadt an der Donau vor 968 Zuschauern sein Meisterstück gemacht! Per wildem 3:1-Sieg in Hohenthann steht der TSV zum ersten Mal überhaupt in der niederbayerischen Beletage! Für den TV Geisenhausen geht der Kampf um den Bezirksliga-Verbleib in die Verlängerung, am kommenden Dienstag gegen den SV Sallach in Wörth an der Isar.

Es war ein Spiel, das genauso gut 4:4 oder 5:5 hätte enden können. Das Mittelfeld wurde meist überbrückt, und beide Teams brauchten kaum Anlaufzeit, um zu zahlreichen Topchancen zu kommen. Die erste Patrone "zündete" Neustadts Hasan Ibric, der im Zweikampf gegen den "letzten TVG-Mann" Jonas Königsbauer die Oberhand behielt und alleine auf den Geisenhauser Torwart zusteuerte, ihn umkurvte und zum 1:0 vollendete (17.). In einer Partie, die weitgehend ohne Mittelfeld auskam, hagelte es Chancen im Minutentakt. Den fälligen Ausgleich in Minute 30 erzielte Tobias Aimer, der eine Freistoßflanke aus spitzem Winkel ins Tor zauberte! In der Nachspielzeit des ersten Durchgangs eröffnete ein TVG-Ballverlust am eigenen Strafraumeck den Treffer von Mergim Dumani, von Ibric nahe der Grundlinie bedient (45.+2)!



Nach dem Seitentausch blieb die Partie wild und rassig! Timo Ulbrich und Tobias Königbauer vergaben Top-Ausgleichs-Chancen. Der TSV Neustadt hatte aber ähnlich viele Gelegenheiten, die Partie vorzuentscheiden. Und so kam es dann auch, weil bei Geisenhausen langsam die Kräfte schwanden. Minute 85: erneut ein Ballverlust des TVG. Querpass vorm Kasten. Mergim Dumani fasste sich ein Herz und beförderte den TSV Neustadt damit erstmals in die Bezirksliga! Für den knapp geschlagenen TV Geisenhausen geht das Rennen um den Klassenerhalt in die zweite Runde. Dann geht's gegen den SV Sallach um die nächste Klassenerhalts-Chance, am kommenden Dienstag in Wörth an der Isar.