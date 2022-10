Wil haut Yverdon aus dem Cup - Spitzenteams mit Kantersiegen Schweizer Cup Frauen - 2. Runde

Dem FC Wil gelingt die Cup-Überraschung. Gegen das kriselnde Yverdon setzen sich die Aufsteigerinnen in die NLB gleich mit 6:0 durch. Mit einem Eigentor in der 8. Minute leiteten die Gäste aus Yverdon den Untergang gleich selber ein. Bereits nach 24. Minuten stand es 3:0 für die Wilerinnen, bei denen die restlichen Tore von verschiedenen Spielerinnen erzielt wurden. Das spricht für die Breite im Kader von Trainer Holenstein. Die Spitzenteams der Womens Super League liessen nichts anbrennen. FC Zürich (FC Baar 1. Liga), Luzern (FFV Basel) und Servette (Küssnacht am Rigi NLB) gewinnen ihre Spiele mit einem Stängeli, auch GC, St.Gallen, YB und Basel setzen sich ohne Gegentor gegen unterklassige Teams durch. Mühe hatten der FC Aarau Frauen (Thun Berner-Oberland) und der FC Rapperswil (FC Sempach). Beide mussten drei Gegentore einstecken, konnten sich aber trotzdem durchsetzen. Das Duell der B-Ligisten geht an den FC Solothurn. In der Verlängerung gelingt Ariola Vllasalli die Führung. Der FC Schlieren vermag nicht mehr zu reagieren und nur drei Minuten später entscheidet Larissa Cremona mit einem verwandelten Elfmeter das Spiel. Eng sind auch die Duelle der NLB gegen 1. Liga. Sion muss bei Carouge in die Verlängerung, ehe wieder Lazdauskaite den Knoten löst. Im Züri-Derby gewinnt Oerlikon bei den Blue Stars mit 1:0 nach Verlängerung. Das goldene Tor geling Sofia Bösch in der 104. Minute. Letzte Erstligisten im Bewerb bleiben der FC Staad, der FC Winterthur und der FC Erlinsbach, welche auf ein grosses Los im Achtelfinal hoffen können.