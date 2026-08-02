Wiktorik: "Nach unserem Sieg hat sich der Gegner mehr gefreut als wir"

Die Fußballer von AGS Lauchringen sind Meister in der Kreisliga C. Kapitän Daniel Wiktorik spricht im Aufsteigerporträt über Gesangstalente, spielende Jackpots und Haarprobleme.
In einer Serie porträtieren wir Aufsteiger im Amateursport. Heute: AGS Lauchringen − Aufsteiger in die Kreisliga B. Die Fußballer von „Anadolu Gençlik Spor“ holten ungeschlagen – 17 Siege und drei Remis – die Meisterschaft in der Kreisliga C, Staffel V. Kapitän Daniel Wiktorik blickt zurück.
Welcher Satz fasst die Saison am besten zusammen?
„Nach langem Warten endlich die Erlösung zum Aufstieg.“ Die Mannschaft hatte es schon zwei Jahre versucht und den Aufstieg am Ende immer knapp verpasst.
Mannschaftliche Geschlossenheit vorausgesetzt – was war darüber hinaus ein wichtiger Erfolgsfaktor?
Die individuelle Klasse jedes einzelnen Spielers, es sind alles super Fußballer. Und die Bekanntschaft untereinander. Die meisten sind enge Freundesgruppen, die zusammenspielen. Wir waren eine harmonische Einheit.
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