Wiker SV gibt Führung spät aus der Hand

– Foto: Ismail Yesilyurt

Der Wiker SV bleibt auch nach dem zweiten Saisonspiel ungeschlagen, hat den zweiten Sieg aber spät aus der Hand gegeben. Die Mannschaft von Trainer Dannie Osterhoff trennte sich am Sonntag bei der SG Dobersdorf/P'hagen 2:2 (1:1). Nach frühem Rückstand hatten Theel und Bremer die Partie zugunsten der Gäste gedreht, ehe Sven Thorge Wienand zehn Minuten vor dem Ende noch für den Ausgleich sorgte. Nach zwei Spieltagen stehen für die Kieler damit vier Punkte zu Buche.

Die Gastgeber hätten ihren Vorsprung sogar ausbauen können. Nach einem weiteren Ballverlust kam Dobersdorf/P'hagen zu einer großen Gelegenheit, scheiterte jedoch am Aluminium. Erst nach rund 20 Minuten stabilisierten sich die Gäste und fanden nach einigen Umstellungen besser in die Begegnung.

Dabei erwischte Wik einen denkbar schlechten Start. Bereits in der vierten Minute nutzte Marcel Gonda einen Fehler im Spielaufbau der Gäste und brachte die Spielgemeinschaft mit 1:0 in Führung. Der Wiker SV fand zunächst kaum Zugriff, leistete sich nach eigener Einschätzung zu viele Fehlpässe und kam in den Zweikämpfen häufig einen Schritt zu spät.

Theel und Bremer drehen die Partie

Die stärkere Phase wurde schnell belohnt. Eine Flanke erreichte Theel, der den Ball in der 25. Minute per Kopf zum 1:1 ins Tor setzte. Der Treffer ist auch in den offiziellen Spieldaten so vermerkt.

Danach entwickelte der Wiker SV mehr Gefahr. Nach einer Ecke sowie einem weiteren Angriff über Bennet von Roennen kamen die Gäste zu Möglichkeiten. Auf der anderen Seite musste Michael Kai Anderer nach einem langen Einwurf und anschließendem Gewühl im Fünfmeterraum mit dem Fuß klären. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Kieler zunehmend die Kontrolle. In der 56. Minute führte ein schnell ausgeführter Freistoß zur Führung: Andre Wittern flankte in die Mitte, Bremer nahm den Ball direkt und traf zum 2:1. Auch dieser Treffer wird in den offiziellen Daten in der 56. Minute geführt.

Wik schien die Begegnung nun im Griff zu haben, doch die Gastgeber blieben insbesondere nach Standards gefährlich. Schließlich war es erneut ein Einwurf, der den Ausgleich einleitete. Die Gäste bekamen den Ball im Strafraum nicht entscheidend geklärt, Wienand nutzte die Situation und traf in der 80. Minute zum 2:2.

Der Wiker SV versuchte in der Schlussphase noch einmal, die Partie auf seine Seite zu ziehen. Dobersdorf/P'hagen verteidigte den Punkt jedoch erfolgreich. So blieb es vor 50 Zuschauern beim Remis.

Für Wik bedeutet die Punkteteilung nach dem gelungenen Saisonauftakt vier Zähler aus den ersten beiden Begegnungen. Viel Zeit zur Aufarbeitung bleibt ohnehin nicht: Bereits am Dienstagabend steht für den Wiker SV das nächste Ligaspiel bei der Probsteier SG 2012 auf dem Programm.

Dobersdorfer SV – Wiker SV Kiel 2:2

Dobersdorfer SV: Sven Thorge Wienand, Danny Heese, Per Schlotfeldt (77. Jose Manuel Götting), Bastian Matthies, Patrick Mierse, Marcel Gonda, Tim Schümann, Kristof Filipiak, Niklas Matthies, Timo Federwisch, Colin Völter (62. Mika Jonas Kramp) - Trainer: Bastian Matthies

Wiker SV Kiel: Ole Haselau (63. Peter Haack), Alexander Theel (88. Sahand Hamed), Tobias Pankow, Michael Kai Anderer, Yannik Marcel Terrey, Bennet Von Roennen, Andre Wittern, Torben Blechenberg, Matthis Bremer, Simon Kahnwald, Mikayel Mirzoyan (75. Frederik Glowatzka) - Trainer: Dannie Osterhoff

Schiedsrichter: Jonas Rood - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marcel Gonda (4.), 1:1 Alexander Theel (25.), 1:2 Matthis Bremer (56.), 2:2 Sven Thorge Wienand (80.)