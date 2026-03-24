Wiker Fluch lastet weiter auf Mark Hungerecker und HSV

Es war das vermeintliche Spitzenspiel der Verbandsliga Ost, doch am Ende stand ein Ergebnis, das vor allem dem Tabellenführer aus Pönitz gefallen dürfte. Der Heikendorfer SV kam beim Wiker SV nicht über ein 0:0 hinaus und verpasste es damit, den Patzer des Spitzenreiters auszunutzen. Trotz vorhandener Gelegenheiten auf beiden Seiten blieb der Torjubel auf beiden Seiten aus.

Die Vorzeichen hätten für den Heikendorfer SV kaum besser sein können: Da Ligaprimus SVG Pönitz sein Gastspiel in Oldenburg verlor, hätte die Elf von Mark Hungerecker mit einem Sieg bis auf einen Zähler an den Thron heranrücken können. Doch die Wiker erwiesen sich als der erwartet harte Brocken. Die Mannschaft von Dannie Osterhoff untermauerte ihren Ruf als unangenehme Kraft. Der WSV hat zwei Spiele weniger als das Führungsduo und kann mit zwei Siegen in den Nachholspielen den Kontakt, zumindest auf den zweiten Platz, herstellen.

Michael Anderer hält stark seinen Kasten sauber

Dass keine Tore fielen, lag jedoch nicht an mangelndem Offensivdrang. Vor rund 100 Zuschauern war Heikendorf im ersten Durchgang das aktivere Team. „Von der Chancenverteilung her schlägt das Pendel eher in unsere Richtung“, bilanzierte HSV-Coach Hungerecker nach der Partie. Vor allem Lukas Deutschbein setzte Impulse gegen die Wiker Defensive. Die größte Chance zur Führung vereitelte Wik-Keeper Michael Anderer mit einer Glanzparade gegen einen Kopfball von Dennis Lühr.

HSV-Keeper Luca Wiese bei seiner Premiere bei den Herren top

Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie offener. Jannik Meenken traf für die Gäste nur den Pfosten, während Kalvi Rumohr eine Kopfballchance aus fünf Metern liegen ließ. Doch auch Heikendorf brauchte das nötige Glück und einen starken Rückhalt: Der junge Luca Wiese, der sein erstes Herrenspiel von Beginn an bestritt, rettete seinem Team mit einer starken Eins-gegen-eins-Situation und einer Freistoß-Parade den Punkt.

„Katastrophal der Platz"

Kritik übte Hungerecker derweil an den Rahmenbedingungen: „Katastrophal der Platz. Ich glaube, das ist aktuell sowieso das Problem von einigen Stadtmannschaften, wo die Stadt es leider nicht schafft, den Platz mal zu pflegen. Und ja, gar kein Vorwurf an die Vereine, denen sind da die Hände gebunden. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Sehr schade, dass wir auf solchen Plätzen spielen müssen.“ Aufgrund des tiefen Geläufs verfielen beide Teams oft in das Muster langer Bälle – spielerische Highlights blieben Mangelware.