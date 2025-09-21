Wietzendorf verliert erstmals Punkte, Nordheide holt ersten Saisonsieg

In der Kreisliga Heidekreis ging es rund. Die SG Nordheide holte den ersten Dreier der Saison. Am anderen Ende der Tabelle mussten Wietzendorf und Germania Walsrode abreißen lassen, sodass Ciwan Walsrode dies ausnutzen konnte. Wir schauen auf die Partien des Wochenendes..
Die FG Fulde/Stellichte feierte einen klaren 4:1-Erfolg beim SC Tewel. Adam Jarkas traf früh zur Führung (8.), ehe Wesley Weitz nach der Pause zum 1:1 ausglich (53.). Doch die Gäste hatten die passende Antwort parat: Ole Jahns (58.), Til Stimming (64.) und Sebastian Fritz (87.) sorgten für den verdienten Auswärtssieg. Während der Aufsteiger sich im Mittelfeld festsetzt, rutschte Tewel auf den letzten Platz ab.
Der TSV Wietzendorf kam nach frühem Rückstand immerhin noch zu einem Punktgewinn. Dario Rihtar brachte die SG Allertal bereits in der 14. Minute in Führung. Tobias Jansen glich nach 74 Minuten für die Gastgeber aus – am Ende ein 1:1 und Wietzendorf verliert das erste Mal Punkte. Auch Allertal bleibt unbesiegt.
Gleich zehn Tore sahen die Zuschauer beim 7:3-Erfolg von Ciwan Walsrode gegen Viktoria Rethem. Jermaine Johnson eröffnete den Torreigen (19.), ehe Jesse Ossadnik (40.) ausglich. Danach übernahm Serhat Akyol die Hauptrolle: Mit vier Treffern zwischen der 42. und 65. Minute entschied er die Partie nahezu im Alleingang. Zwar kam Rethem durch Ossadnik (75.) noch einmal heran, doch Cengez Kamaci (76.) machte den Sieg endgültig klar. Nach Patzern der Konkurrenz konnte Ciwan sich die Tabellenführung krallen und feierte den sechsten Sieg in Serie.
Die SG Benefeld-Cordingen setzte sich mit 4:2 gegen Heidmark durch. Jan-Niklas Meyer (4.) und Farhad Dabestani (9.) brachten die Hausherren früh mit 2:0 in Front. Laurenz-Oke Warncke verkürzte (20.), ehe Sönke Bernicke auf 3:1 erhöhte (32.). Zwar brachte Feras Cheikho Heidmark noch einmal heran (67.), doch erneut Dabestani stellte nur drei Minuten später den 4:2-Endstand her.
Germania Walsrode und der SV Niedersachsen Buchholz trennten sich 1:1. Jan Fleißner brachte die Gäste per Foulelfmeter (19.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel sorgte ein Eigentor von Julian Wollny (67.) für den Ausgleich, bei dem es bis zum Schlusspfiff blieb. Sehr unerwartete Punktverluste für den Titelfavoriten.
Die SG Nordheide konnte gegen Eintracht Leinetal endlich den lang ersehnten ersten Saisonsieg feiern. 3:1 gewannen die Hausherren und zogen mit der Eintracht direkt mal punktgleich.