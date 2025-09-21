Wietzendorf verliert erstmals Punkte, Nordheide holt ersten Saisonsieg

Gleich zehn Tore sahen die Zuschauer beim 7:3-Erfolg von Ciwan Walsrode gegen Viktoria Rethem. Jermaine Johnson eröffnete den Torreigen (19.), ehe Jesse Ossadnik (40.) ausglich. Danach übernahm Serhat Akyol die Hauptrolle: Mit vier Treffern zwischen der 42. und 65. Minute entschied er die Partie nahezu im Alleingang. Zwar kam Rethem durch Ossadnik (75.) noch einmal heran, doch Cengez Kamaci (76.) machte den Sieg endgültig klar. Nach Patzern der Konkurrenz konnte Ciwan sich die Tabellenführung krallen und feierte den sechsten Sieg in Serie.