Wietzendorf und Walsrode siegen deutlich, Tewel verliert Abstiegsduell

Der elfte Spieltag ist absolviert und Ciwan Walsrode hatte Pause. Die ärgsten Konkurrenten nutzten dies und siegten allesamt. Im Keller gewann Wintermoor beim SC Tewel und feierte einen ganz wichtigen Sieg. Wir schauen auf die Partien vom Wochenende..
Ein früher Treffer entschied ein umkämpftes Spiel: Tjark Landversicht traf bereits in der 5. Minute zum 1:0-Sieg für die SG Wintermoor/SV Schülern. Danach verteidigten die Gäste konzentriert und ließen kaum Chancen zu. Tewel rannte an, fand aber keine Lücke – am Ende stand ein knapper, aber verdienter Auswärtssieg. Ein ganz wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.
Heidmark zeigte große Moral und drehte einen 0:2-Rückstand in einen 4:2-Erfolg. Nachdem Buchholz durch Andy Prajs (3.) und Jan Fleißner (14.) früh führte, starteten die Gastgeber eine Aufholjagd: Dennis Gebien (21.) und Toni Elias Hubert (61.) glichen aus, ehe Yesen Al-Yasiri (77.) und Oskar Fricke (81.) die Partie endgültig drehten. Eine starke zweite Halbzeit brachte Heidmark den verdienten Heimsieg.
Leinetal entführte in einem dramatischen Duell die Punkte aus Rethem. Niklas Öttlinger brachte die Gäste vor der Pause in Führung (42.), Joona Dierking erhöhte spät (90.+4). Tim Cordes konnte in der Nachspielzeit nur noch verkürzen (90.+7). Trotz engagierter Leistung blieb Rethem damit ohne Punktgewinn.
Klarer Sieg für die SG Allertal: Schon zur Pause führten die Gäste nach Treffern von Cem Teifel (33., 40.) und Dario Rihtar (42.) mit 3:0. Benefeld-Cordingen kam spät durch Rafal de Iaco zum Anschluss (87.), doch Jesse Schliekelmann stellte nur eine Minute später den Endstand her. Ein souveräner Auftritt der Gäste, die auswärts weiterhin bestechend sind.
Vor 500 Zuschauern feierte Germania Walsrode einen deutlichen Derbysieg. Jonas Tödter traf früh (17.), ehe Aleksandar Dabovic (19., 47.) und Yarley de Oliveira dos Santos (67.) nachlegten. Selbst eine frühe Rote Karte für Tödter (25., Nachtreten) brachte die Gastgeber nicht aus dem Tritt. Walsrode dominierte – Fulde/Stellichte hatte keine Chance.
Der TSV Wietzendorf brillierte auswärts und siegte deutlich mit 5:1. Überragender Mann war Moritz Erfurt, der gleich vier Tore erzielte (30., 36., 63., 85.). Den fünften Treffer steuerte Esben Krumwiede (72.) bei. Nordheide kam zwischenzeitlich durch Sander-Meenhard Löhne (61.) zum Anschluss, doch Wietzendorf war an diesem Tag eine Nummer zu stark.