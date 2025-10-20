Wietzendorf und Walsrode siegen deutlich, Tewel verliert Abstiegsduell

Ein früher Treffer entschied ein umkämpftes Spiel: Tjark Landversicht traf bereits in der 5. Minute zum 1:0-Sieg für die SG Wintermoor/SV Schülern. Danach verteidigten die Gäste konzentriert und ließen kaum Chancen zu. Tewel rannte an, fand aber keine Lücke – am Ende stand ein knapper, aber verdienter Auswärtssieg. Ein ganz wichtiger Dreier im Kampf um den Klassenerhalt.