Wietzendorf mit drittem Sieg, Buchholz holt ersten Punkt

Der SV Ciwan Walsrode untermauerte seine Ambitionen mit einem klaren 4:1-Erfolg bei der SG Nordheide. Die frühe Führung durch Tuncay Öküzbogan (12.) und Flavio Assamoi (16.) glich Nordheide kurz vor der Pause zwar noch durch Riekers (45.+1) aus. Doch postwendend stellte Serhat Akyol (45.+2) die alte Ordnung wieder her, ehe Öküzbogan (54.)endgültig den Deckel draufmachte. Nordheide hält weiter die rote Laterne.