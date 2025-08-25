Wietzendorf mit drittem Sieg, Buchholz holt ersten Punkt

In der Kreisliga Heidekreis fand am vergangenen Wochenende der dritte Spieltag statt. Wietzendorf und Germania Walsrode marschieren weiter vorne weg, während Nordheide auch im dritten Spiel nicht den ersten Punkt holen konnte. Wir schauen auf die Spiele vom Wochenende.
Die SG Wintermoor/SV Schülern musste sich Viktoria Rethem mit 1:3 geschlagen geben. Tim Cordes (13.) und Jesse Ossadnik (48.) legten für die Gäste vor. Zwar verkürzte Rene Sokolowski (65.), doch Markus Panning (90.+1) machte kurz vor Abpfiff alles klar.
In einem offenen Schlagabtausch setzte sich der TSV Wietzendorf mit 4:2 gegen Heidmark durch. Moritz Erfurt (7., 66.)avancierte zum Matchwinner, dazu trafen Mattis Jurkowski (18.) und Vincent Molzahn (86.). Die Gäste hielten durch ein Eigentor (17.) und Fricke (53.) zwar lange mit, am Ende aber jubelten die Hausherren. Dritter Sieg im dritten Spiel für Wietzendorf.
Ein echtes Fußball-Drama spielte sich beim 3:3 zwischen FG Fulde/Stellichte und Niedersachsen Buchholz ab. Bereits nach 27 Minuten führten die Gäste durch Fleißner (23.), Prajs (25.) und Rieckhoff (27.) mit 0:3. Doch Fulde gab nicht auf: Ole Jahns (74., Elfmeter), Adam Jarkas (76.) und schließlich Max Kregel (90.) machten aus dem klaren Rückstand noch einen Punktgewinn.
Germania Walsrode und die SG Benefeld-Cordingen lieferten sich ein enges Duell. Richard Asbuchanow (10.) brachte Germania früh in Führung, Jan-Niklas Meyer (70.) glich aus. Doch in der 90. Minute schlug erneut Asbuchanow zu und sicherte Germania den umjubelten 2:1-Heimsieg. Wenn man aufsteigen will, muss man auch solche Spiele gewinnen.
Der SV Ciwan Walsrode untermauerte seine Ambitionen mit einem klaren 4:1-Erfolg bei der SG Nordheide. Die frühe Führung durch Tuncay Öküzbogan (12.) und Flavio Assamoi (16.) glich Nordheide kurz vor der Pause zwar noch durch Riekers (45.+1) aus. Doch postwendend stellte Serhat Akyol (45.+2) die alte Ordnung wieder her, ehe Öküzbogan (54.)endgültig den Deckel draufmachte. Nordheide hält weiter die rote Laterne.