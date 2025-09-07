Wietzendorf baut Serie aus, Leinetal und Nordheide weitere punktlos

In der Kreisliga Heidekreis rissen die Negativserien der SG Wintermoor und der FSG Heidmark, sodass die beiden Kellerteams endlich einen Dreier bejubeln konnten. Dennoch zeichnet sich ein Abstiegskampf ab, in dem einige Mannschaften lange stecken werden. An der Spitze konnten alle Favoriten dreifach punkten. Wir schauen auf die Partien es fünften Spieltags..