Wietzendorf baut Serie aus, Leinetal und Nordheide weitere punktlos

In der Kreisliga Heidekreis rissen die Negativserien der SG Wintermoor und der FSG Heidmark, sodass die beiden Kellerteams endlich einen Dreier bejubeln konnten. Dennoch zeichnet sich ein Abstiegskampf ab, in dem einige Mannschaften lange stecken werden. An der Spitze konnten alle Favoriten dreifach punkten. Wir schauen auf die Partien es fünften Spieltags..
Die SG Allertal nahm bereits am Freitag aus Tewel souverän drei Punkte mit. Ein Doppelschlag von Cem Teifel (28., 29.) brachte die Gäste früh auf Kurs. In der Schlussphase legten Hannes Kitsche (76.) und Jasper Evers (86.) nach – am Ende stand ein verdienter 4:0-Erfolg. Damit feierten die Gäste den dritten Sieg im dritten Spiel und sind weiter auf Kurs.
Die SG Wintermoor/SV Schülern setzte sich klar mit 3:0 gegen SV Niedersachsen Buchholz durch. Sven Sudmann (27.), Tim Gaumer (66.) und Markus Diers (86.) besorgten die Treffer in einer Partie, in der die Gastgeber jederzeit die Kontrolle behielten. Beide Teams waren vor dem Spiel noch sieglos. Nun konnten die Hausherren endlich einen Dreier bejubeln.
Beim Duell TSV Wietzendorf – Eintracht Leinetal ging es hoch her. Wietzendorf führte durch einen Doppelpack von Vincent Molzahn (7., 32.) mit 2:0, doch Leinetal schlug nach der Pause durch Joona Dierking (56., 58.) zurück. Als alles auf ein Remis hindeutete, traf Maximilian Brügge in der Nachspielzeit (90.+3) zum umjubelten 3:2-Heimsieg, wodurch die Tabellenführung weiterhin verteidigt wird.
Ein abwechslungsreiches Spiel gab es zwischen der SG Benefeld-Cordingen und SV Ciwan Walsrode. Nach dem frühen Rückstand drehte der Aufsteiger die Partie zunächst durch Farhad Dabestani (23.) und Sebastian Mühring (55.). Doch die Gäste konterten stark: Jermaine Johnson (60.) und Waldemar Wart (65.) sicherten Ciwan den 3:2-Auswärtssieg und den vierten Sieg in Folge.
Einen klaren Auswärtssieg feierte Germania Walsrode bei Viktoria Rethem. Ein Doppelpack von Max Dirani (22., 45.) sowie ein Eigentor von Matti Heidorn (47.) stellten die Weichen früh. Aleksandar Dabovic (52.) setzte den Schlusspunkt zum 4:0. Beide Teams waren vor der Partie zwar punktgleich, dennoch war Walsrode der klare Favorit und wurde dieser Rolle auch gerecht.
Die SG Nordheide und Heidmark lieferten sich ein intensives Duell. Nach Treffern von Yesen Al-Yasiri (10.) und Simon Krienke (18.) ging es mit 1:1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit zeigte sich Heidmark kaltschnäuziger: Mattes Böhrnsen (70.) und Oskar Fricke (78.) sorgten für den 3:1-Auswärtssieg. Nordheide ist weiter punktlos und braucht dringend ein Erfolgserlebnis.