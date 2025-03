Wietmarschen gelingt Last-Minute Sieg gegen Georgsdorf

Direkt zu Anfang war von beiden Seiten viel Feuer im Spiel. In der 21. Spielminute gelang Robin Aveskamp per Weitschuss von der Sechzehnerkante das verdiente 1:0.

Am Freitag Abend stand ein echter Flutlichtknaller auf dem Hauptplatz des Peters-Parks für unsere Zweite Herrenmannschaft an. Mit dem TSV Georgsdorf kam der letztjährige Kreisliga-Absteiger und aktuell Sechstplatzierte der 1. Kreisklasse nach Wietmarschen.

Kurz nach Wiederanpfiff trafen die Gäste durch das Tor von Luis Schippers zum Ausgleich. Nach einigen hochkarätigen Chancen auf beiden Seiten gelang es schließlich Enrico Borker, den Ball in der 90. Spielminute über die Linie zu schieben und den viel umjubelten Last-Minute Siegtreffer zu erzielen.

Mit diesem wichtigen Sieg bleibt unsere Zweite an den ersten beiden Plätzen in der 1. Kreisklasse dran. Die nächste Partie führt unser Team am nächsten Sonntag nach Samern. Anstoß ist um 11:00 Uhr.