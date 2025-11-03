Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Maurice Wieting ist aktuell der beste Torschütze der Bezirksligen am Mittelrhein. – Foto: Linda Skrabs
Wieting vor Temel und Afkir – die Top-Torjäger der Bezirksliga
Die besten Torschützen der vier Bezirksligen am Mittelrhein im Überblick.
In den vier Bezirksligen des Mittelrheins liefern sich die Torjäger auch in dieser Saison ein spannendes Rennen um die Spitze der Torschützenlisten. Woche für Woche sorgen sie mit wichtigen Treffern und starken Quoten für Schlagzeilen.
Ob erfahrene Goalgetter oder junge Offensivtalente – sie alle prägen das Geschehen in ihren Ligen und sind entscheidende Faktoren für den Erfolg ihrer Teams. Das sind die aktuellen Top-Torschützen der vier Bezirksligen am Mittelrhein.
Ganz vorne liegt derzeit Maurice Wieting vom SV Lövenich, der mit 17 Treffern und zwei Vorlagen in zehn Spielen eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann.
Dicht dahinter folgt Tugay Temel vom Türkischer SV Düren, der in ebenso vielen Partien 15 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet hat. Auf Rang drei steht Ilias Afkir von Hilal-Maroc Bergheim, der in neun Spielen 13 Tore und fünf Vorlagen beisteuern konnte und damit zu den komplettesten Offensivspielern der Liga zählt.
Die Top fünf komplettieren Gabriel Werner vom SV Schönenbach mit zehn Toren und fünf Vorlagen und Daniel Blum von TuRa Oberdrees, der in acht Einsätzen ebenfalls zehn Treffer und vier Assists verbuchen konnte.
Bezirksliga 1:
Gabriel Werner (SV Schönebach): zehn Spiele, zehn Tore und fünf Torvorlagen
Philipp Schmidt (SV Frielingsdorf): neun Spiele, neun Tore und fünf Torvorlagen
Jeffrey Eshun (SV Deutz 05): zehn Spiele, neun Tore und drei Torvorlagen
Anton Musculus (TV Hoffnungsthal): zehn Spiele, acht Tore und vier Torvorlagen
Justin Ufer ( SV Frielingsdorf): zehn Spiele, sieben Tore und sieben Torvorlagen
Bezirksliga 2:
Daniel Blum (TuRa Oberdrees): acht Spiele, zehn Tore und vier Torvorlagen
Nikolas Klosterhalfen (TuS 05 Oberpleis): neun Spiele, neun Tore und drei Torvorlagen
Göktan Maru (FC Hertha Rheidt): neun Spiele, neun Tore und drei Torvorlagen
Boris Kivoma (1.FC Niederkassel): acht Spiele und acht Tore
Michael Braun (SC Volmershoven): neun Spiele, sechs Tore und drei Torvorlagen
Bezirksliga 3:
Maurice Wieting (SV Lövenich): zehn Spiele, siebzehn Tore und zwei Torvorlagen
Tugay Temel (Türkischer SV Düren): zehn Spiele, fünfzehn Tore und vier Torvorlagen
Ilias Afkir (Hilal-Maroc Bergheim): neun Spiele, dreizehn Tore und fünf Torvorlagen
Luke Bungart (JSG Erft 01): acht Spiele, neun Tore und sechs Torvorlagen
Luca Gruttmann (SC Elsdorf): neun Spiele, acht Tore und sechs Torvorlagen
Bezirksliga 4:
Maik Stollenwerk (Germania Eicherscheid): neun Spiele, neun Tore und eine Torvorlage
Tim Wilden (Germania Eicherscheid): neun Spiele, acht Tore und neun Torvorlagen
Lucas Heitzer (Alemannia Mariadorf): neun Spiele, acht Tore und eine Torvorlage
Sascha Schoenen (Falke Bergrath): neun Spiele und acht Tore
Mehmet Yilmaz (Ay-Yildizspor): neun Spiele, sieben Tore und drei Torvorlagen