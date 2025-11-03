Wieting vor Temel und Afkir – die Top-Torjäger der Bezirksliga

Maurice Wieting ist aktuell der beste Torschütze der Bezirksligen am Mittelrhein. – Foto: Linda Skrabs

In den vier Bezirksligen des Mittelrheins liefern sich die Torjäger auch in dieser Saison ein spannendes Rennen um die Spitze der Torschützenlisten. Woche für Woche sorgen sie mit wichtigen Treffern und starken Quoten für Schlagzeilen.

Ob erfahrene Goalgetter oder junge Offensivtalente – sie alle prägen das Geschehen in ihren Ligen und sind entscheidende Faktoren für den Erfolg ihrer Teams. Das sind die aktuellen Top-Torschützen der vier Bezirksligen am Mittelrhein. Ganz vorne liegt derzeit Maurice Wieting vom SV Lövenich, der mit 17 Treffern und zwei Vorlagen in zehn Spielen eine beeindruckende Bilanz vorweisen kann.

Dicht dahinter folgt Tugay Temel vom Türkischer SV Düren, der in ebenso vielen Partien 15 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet hat. Auf Rang drei steht Ilias Afkir von Hilal-Maroc Bergheim, der in neun Spielen 13 Tore und fünf Vorlagen beisteuern konnte und damit zu den komplettesten Offensivspielern der Liga zählt. Die Top fünf komplettieren Gabriel Werner vom SV Schönenbach mit zehn Toren und fünf Vorlagen und Daniel Blum von TuRa Oberdrees, der in acht Einsätzen ebenfalls zehn Treffer und vier Assists verbuchen konnte.