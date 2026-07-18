Wieso Yannik Leersmacher den FC Wegberg-Beeck nach 25 Jahren verlässt

Verlässt Beeck: Yannik Leersmacher. – Foto: Michael Schnieders

Sein gesamtes fußballerisches Leben hat Yannik Leersmacher bislang für den FC Wegberg-Beeck gespielt: Als Vierjähriger fing der heute 29-Jährige bei den Bambini an, durchlief danach alle Jugendteams, spielte zu Beginn seiner Seniorenlaufbahn ab 2016 überwiegend in der Reserve, ehe er ab der Saison 2018/19 fester Bestandteil der ersten Mannschaft war - und zuletzt auch ihr Kapitän. Dazu war er einige Jahre lang Mitarbeiter auf der Beecker Geschäftsstelle.

Nach einem Vierteljahrhundert beim FC ist für den Ur-Beecker nun aber Schluss - die Wege haben sich nach einer langen Zeit der Ungewissheit jetzt getrennt. „Ich hätte mir nach dieser langen Zeit sicherlich einen anderen Abgang gewünscht“, versichert der bisherige Kapitän.

Während sich bei allen anderen Mitspielern nach und nach herauskristallisierte, wer bleibt und wer geht - Letzteres betrifft den Großteil -, blieb die Personalie Leersmacher lange völlig offen. Grund: Der Verein, speziell der damals noch amtierende Sportliche Leiter Friedel Henßen, nahm Rücksicht auf einen privaten Schicksalsschlag des bisherigen Kapitäns, der über Wochen anderes als Fußball im Kopf hatte, und drängte daher lange Zeit nicht auf eine Entscheidung.

Um diesen besonderen Fall zu verstehen, muss man etliche Wochen zurückgehen. Denn dass Leersmacher sich in diesem Sommer durchaus einen Wechsel vorstellen konnte, hatte er gegenüber dem neuen Trainer und Sportlichen Leiter Danny Fäuster schon vor Monaten erklärt. „Ich habe Danny gegenüber offen kommuniziert, dass ich mich auch anderweitig umhören werde“, sagt Leersmacher.

„In der Zwischenzeit war in mir der Entschluss gereift, doch zu bleiben - gerade auch wegen meiner aktuellen Situation“, sagt Leersmacher. Der Kontakt zu Fäuster habe sich dann aber „für ein, zwei Wochen auseinanderentwickelt“, ehe er in der vergangenen Woche den Coach für ein klärendes Gespräch angerufen habe.

„Das Angebot, das er mir dann gemacht hat, war allerdings nicht zufriedenstellend. Da hätte ich mir mehr Wertschätzung gewünscht“, sagt Leersmacher - und nahm die Offerte nicht an.

Etat und Kaderplanung spielen eine Rolle

Dazu muss man zweierlei wissen. Erstens: Nach dem Teilrückzug des Hauptsponsors Werner Tellers ist der Etat für die neue Saison deutlich abgespeckt - viel Spielraum hatte Fäuster da also nicht.

Zweitens: Weil Fäuster nicht ewig auf eine Entscheidung Leersmachers warten konnte und seinen Kader zusammenstellen musste, hatte er inzwischen bereits etliche Spieler für das Zentrum verpflichtet. Dort ist auch „Leerse“ beheimatet - entweder als Innenverteidiger oder Sechser. Wäre Leersmacher ein Außenbahnspieler, wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen.

Zukunft des Kapitäns noch offen

So ist nun aber Schluss. Einen Bonus als Ur-Beecker habe er in all den Jahren aber sicher nicht gehabt, bekräftigt Leersmacher: „Ich habe in der langen Zeit hier nichts geschenkt bekommen, musste mir alles hart erarbeiten.“

Wohin es ihn nun zieht, sei noch völlig offen: „Auf alle Fälle möchte ich weiter Fußball auf hohem Niveau spielen. Das Gesamtpaket muss freilich stimmen - auch, was den Aufwand angeht.“ Weit entfernte Vereine kommen für ihn daher nicht infrage: „Ich bin nun fest angestellter Lehrer an der Erkelenzer Realschule - und das wird auch so bleiben“, betont er.