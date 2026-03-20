„Wieso spielt ihr erst in zweifacher Unterzahl so gut?“ Pipinsried unterliegt Landsberg

Das war’s! Torschütze Jeton Abazi (3.v.l.) jubelt über seinen 2:1-Siegtreffer in der 94. Minute. Die FCP-Abwehrriege ist bedient. – Foto: Haelke

Der FCP kassiert das Gegentor in der 94. Minute. Trotz zwei Platzverweisen zeigt die Mannschaft in Landsberg eine kämpferische Leistung.

In der Halbzeit bog sich die Pipinsrieder Kabinentür beinahe von innen nach außen. FCP-Trainer Roman Langer fand augenscheinlich in deutlicher Art und Weise die Worte, um sein Team aufzurütteln. Denn in der zweiten Halbzeit fing sein Team endlich an, Fußball zu spielen. Im ersten Spielabschnitt waren die Gelb-Blauen irgendwie nicht so recht auf dem Platz. Beinahe jedes Laufduell verloren sie. Zweikampfführung? Fehlanzeige.

Bitter, ganz bitter. Mit der letzten Aktion des Spiels hat der FC Pipinsried sein Nachholspiel beim Bayernliga-Tabellenführer TSV Landsberg mit 1:2 verloren . Der entscheidende Treffer von Jeton Abazi fiel in der Nachspielzeit. Dabei musste der FCP ab der 56. Minute in zweifacher Unterzahl spielen. Neuzugang Tobias Reithmeir sah in der 37. Minute die Rote Karte, Max Dombrowka holte sich bald darauf bei Schiedsrichter Jonas Krzyzanowski den Gelb-Roten Karton ab. Apropos Schiedsrichter: Alle Karten, die der Unparteiische verteilte, bekamen die Pipinsrieder.

Zudem mussten die Ilmtaler in der ersten halben Stunde gleich zweimal wechseln: Kubilay Celik und Angelo Mayer verließen angeschlagen das Feld, für sie kamen Sebastian Keßler und Jaroud Kanze. Kurz vor dem Spiel hatte sich bereits der zentrale Mittelfeldspieler Jonas Lindner mit Wadenproblemen abgemeldet, für ihn rückte Benjamin Krist nach.

Die Pipinsrieder durften sich beim Gastgeber bedanken, dass es zur Pause nur 0:1 stand. Die Landsberger gingen recht schlampig mit ihren Chancen um. Nur TSV-Torjäger Max Berwein profitierte von einem Geschenk des ansonsten gut spielenden Pipinsrieder Keepers Enrique Bösl, in dem er ein riskantes Abspiel Bösls nutzte und das Spielgerät ins linke Kreuzeck drosch (26.).

Nach der Gelb-Roten Karte ging ein Ruck durch die Pipinsrieder Mannschaft. Plötzlich liefen die Akteure und kämpften, und selbst in doppelter Unterzahl ließen sie den Ball phasenweise gut laufen. In der 67. Minute zog Benny Krist auf der rechten Seite auf und davon. Zunächst scheiterte er am TSV-Schlussmann Leopold Leimeister. Den Abpraller passte er auf Florian Gebert, der eiskalt zum Ausgleich vollstreckte.

Kurze Zeit später hatte Gebert sogar die Führung auf dem Fuß, doch er schoss den Ball freistehend über das TSV-Gehäuse. Danach verteidigten die Pipinsrieder geschickt und mit viel Herz, doch die Belohnung blieb aus. In der Nachspielzeit köpfte der eingewechselte Furkan Kircicek den Ball nach einem Getümmel im FCP-Strafraum an die Latte. Den Abpraller nutzte Jeton Abazi zum 2:1-Siegtreffer in der 94. Minute.

Nach der Partie gab es vom Sportlichen Leiter des FC Pipinsried, Johannes Müller, eine Frage an die Mannschaft: „Wieso spielt ihr erst in zweifacher Unterzahl so gut?“ Schon am Sonntag, 15 Uhr, kann der FCP im Heimspiel gegen Geretsried beweisen, dass er auch mit elf Mann guten Fußball spielen kann.