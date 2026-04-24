Wieso eure Liveticker auf FuPa so wichtig sind FuPa erklärt: Warum eure Liveticker so wichtig sind und wie alle von eurem Einsatz profitieren - es gibt Prämienpunkte. von red · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FuPa

Mit diesem Artikel will euch FuPa erklären, warum eure Liveticker so wichtig sind. Denn immer wieder erreichen die Redaktion Fragen, warum Daten in Spielerprofilen oder Kaderübersichten nicht vollständig sind - oder warum eine Elf der Woche in einer bestimmten Liga nicht zustande gekommen ist. Zudem gibt es pro Liveticker Prämienpunkte für den FuPa-Shop.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der FuPa-Community! Vor einigen Tagen schrieb ein Stürmer eine E-Mail mit der Frage, warum bei ihm in der Statistik keine Vorlagen ausgewiesen werden - er habe doch schon sechsmal seinen Mitspielern Treffer aufgelegt. Der Grund liegt auf der Hand: Es gab weder Liveticker noch wurden die Daten nach Spielende vollständig nachgepflegt. Vorlagen und Karten können nur in den seltensten Fällen von der FuPa-Redaktion nachgetragen werden, da diese Informationen öffentlich nicht verfügbar sind. Die Redaktion kann nicht auf allen Plätzen gleichzeitig sein, entsprechend ist FuPa auf eure Mitarbeit angewiesen, um für vollständige Datensätze bis in die Kreisligen zu sorgen. Liveticker und Datenpflege im Fokus Zunächst werden die Aufstellungen eingegeben. Läuft der Ticker, folgen die Tore, die einem Spieler zugeordnet werden - das gilt auch für Vorlagen. Ebenso werden gelbe, gelb-rote und rote Karten sowie Wechsel im Liveticker hinterlegt. All diese Daten werden in Echtzeit den jeweiligen Mannschafts- und Spielerprofilen zugeordnet.

➡️ So funktioniert der Liveticker - Beispiel Wird ein Spieler nach 75 Minuten ausgewechselt, werden ihm diese Minuten automatisch gutgeschrieben. Hat er in dieser Zeit ein Tor vorbereitet und eine gelbe Karte erhalten, erscheint das direkt im Spielerprofil - genau in dem Moment, in dem ihr es eintragt. Falls es am Spielfeldrand hektisch wird und nicht alles korrekt erfasst ist, lässt sich das problemlos nacharbeiten. Einfach nach dem Spiel oder später bequem von zuhause den Spielbericht im FuPa-System öffnen und fehlende Daten ergänzen - das dauert nur wenige Minuten und funktioniert problemlos über Smartphone oder Tablet.