Wieso eure Liveticker auf FuPa Mittelrhein so wichtig sind FuPa Mittelrhein erklärt: Warum eure Liveticker so wichtig sind und wie alle von eurem Einsatz profitieren - es gibt Prämienpunkte.rn von red · Heute, 18:45 Uhr · 0 Leser

Mit diesem Artikel will euch FuPa Mittelrhein erklären, warum eure Liveticker so wichtig sind. Denn immer wieder erreichen die Redaktion Fragen, warum Daten in Spielerprofilen oder Kaderübersichten nicht vollständig sind - oder warum eine Elf der Woche in einer bestimmten Liga nicht zustande gekommen ist. Zudem gibt es pro Liveticker Prämienpunkte für den FuPa-Shop.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Mittelrhein-Community! Vor einigen Tagen schrieb ein Stürmer eine E-Mail mit der Frage, warum bei ihm in der Statistik keine Vorlagen ausgewiesen werden - er habe doch schon sechsmal seinen Mitspielern Treffer aufgelegt. Der Grund liegt auf der Hand: Es gab weder Liveticker noch wurden die Daten nach Spielende vollständig nachgepflegt. Vorlagen und Karten können nur in den seltensten Fällen von der FuPa-Redaktion nachgetragen werden, da diese Informationen öffentlich nicht verfügbar sind. Die Redaktion kann nicht auf allen Plätzen gleichzeitig sein, entsprechend ist FuPa Mittelrhein auf eure Mitarbeit angewiesen, um für vollständige Datensätze bis in die Kreisligen am Mittelrhein zu sorgen. Liveticker und Datenpflege im Fokus Zunächst werden die Aufstellungen eingegeben. Läuft der Ticker, folgen die Tore, die einem Spieler zugeordnet werden - das gilt auch für Vorlagen. Ebenso werden gelbe, gelb-rote und rote Karten sowie Wechsel im Liveticker hinterlegt. All diese Daten werden in Echtzeit den jeweiligen Mannschafts- und Spielerprofilen zugeordnet.