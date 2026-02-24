Wieso es wohl nur drei Absteiger in der Regionalliga West geben wird Noch ist es nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich steigen nur drei Mannschaften aus der Regionalliga West ab. Das entspannt die Lage im Keller allerdings nur bedingt. von André Nückel · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Alemannia Aachen hat den Tabellenkeller der 3. Liga hinter sich gelassen - und hilft damit auch der Regionalliga West. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Obwohl in der Regionalliga West noch reichlich Spieltage anstehen, verspricht der Abstiegskampf Ende Februar bereits eine Menge Spannung. Selbst die vor Wochen noch abgeschlagene SSVg Velbert ist nach drei Siegen wieder bestens im Rennen um den Ligaverbleib - und jetzt gibt es gute Nachrichten: Weil die NRW-Drittligisten ihre Sache ordentlich machen, gibt es nach aktuellem Stand nur drei Absteiger aus der Regionalliga in die Oberligen.

Der 1. FC Bocholt hat als einstiger Titelfavorit nach seiner 1:2-Niederlage gegen den Bonner SC zuletzt den Abstiegskampf ausgerufen. Nach 22 absolvierten Partien hat der FCB 24 Punkte, Schlusslicht SC Wiedenbrück sammelte in bislang 20 Begegnungen 14 Zähler. Dazwischen liegen Fortuna Düsseldorf II, der Wuppertaler SV, der SV Rödinghausen, Velbert und der VfL Bochum II, die allesamt noch Nachholspiele in der Hinterhand haben. Deshalb bleibt das Bild im Tabellenkeller noch einige Wochen verzerrt. 3. Liga: Duisburg, Verl, Essen, Köln und Aachen liefern ab In der 3. Liga haben dagegen alle 20 Vereine 25-mal gespielt, das Gesamtbild ist klar - und aus nordrhein-westfälischer Sicht sogar ein vielversprechendes. Während der MSV Duisburg, der SC Verl und Rot-Weiss Essen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga spielen, haben Viktoria Köln und Alemannia Aachen ein ordentliches Polster auf den Tabellenkeller aufgebaut. Die Domstädter rangieren mit elf Punkten Vorsprung im Mittelfeld, bei Aachen sind es nach einem tollen Lauf mittlerweile acht Punkte Luft auf die rote Zone. Die Tivoli-Kicker sind laut FuPa-Formtabelle sogar das heißeste Team der dritten Profi-Liga.