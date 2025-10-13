Wieso einfach wenn es auch kompliziert geht…

Entsprechend konzentriert und engagiert startete man gegen einen physisch starken Gegner. Man liess den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen und versuchte durch genaue Spielzüge den defensiv eingestellten Gegner aus der Reserve zu locken. Es entwickelte sich ein Mittelfeldspiel bei dem es nicht gerade zimperlich zur Sache ging. Der FC Witikon versuchte durch Nadelstiche gefährlich vor das Tor des FC Egg zu gelangen. Der FC Egg versuchte einen geordneten Spielaufbau zu gestalten. Teilweise gelang dies und man kam durchaus zu Chancen welche aber alle versandeten oder der Pfosten im Wege stand (Freistoss von Schwerzmann). Nach einer Eckballstaffete (ca.5 Eckbälle hintereinander für den FC Egg) und einem befreiten Eckball seitens des FC Witikon eroberte Schwerzmann den Ball von der Seite. Sein Schuss durch die Mitte wurde immer länger und landete schlussendlich am weiten Pfosten ins Tor. 0:1 für den FC Egg nach 17 Spielminuten. Der FC Egg bestimmte weiterhin das Tempo und somit auch das Spiel. Der FC Witikon versuchte sich dagegen zu wehren, jedoch wurden die Angriffe grösstenteils im Keim erstickt. Die wenigen die durchkamen wurden von der Defensive rund um Wenger gut abgefangen.

Nach dem Sieg gegen Gossau (4:1) letzte Woche, wollte der FC Egg an diese Leistung anknüpfen und auch gegen das zweite Team des FC Witikon auswärts die drei Punkte holen um so den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren.

In der 38.Spielminute wurde dem FC Egg erneut ein Eckball zugesprochen. Auf die scharfe Hereingabe von Ashcroft reagierte Monaco am schnellsten und antizipierte sein Manndecker. Somit hiess es nach 38.Spielminuten 0:2 für den FC Egg.

Der FC Egg versuchte die engmaschige Verteidigungslinien des Gegners mit Seitenwechsel zu durchbrechen. Jedoch hielt die Defensive des FC Witikon diesem vorerst stand.

Der FC Egg schraubte nun das Tempo herunter, liess aber den Ball klug in den eigenen Reihen laufen. Somit ging es mit einem 0:2 für den FC Egg in die Halbzeitpause.

In der 2ten Halbzeit hatte sich der FC Egg vorgenommen, das Spieltempo erneut zu erhöhen und den Sack zu schliessen.

Der Gegner kam aber besser aus der Kabine und wollte, mindestens physisch auf sich aufmerksam machen. Es entwickelte sich ein Mittelfeldspiel bei dem es wieder zur Sache ging. Die feinere Klinge wurde grundsätzlich vom FC Egg geführt, jedoch waren noch nicht alle mental auf dem Platz. Man hatte aber das Spiel im Griff und bis zur 60.Spielminute deutete nichts darauf hin, dass sich das Spiel von einem Augenblick auf den anderen verändern würde.

Der Ball wurde halbhoch zu Monaco in den Sturm gespielt. Dieser lief auf dem Ball zu und wollte ihn mit dem Fuss runterpflücken. Er sah aber den von hinten kommenden Gegner nicht, der zu einer Abwehr mittels halben Flugkopfball ansetzte. Der Aufprall Kopf/Nacken/Fuss war heftig und der Schiedsrichter musste hier klar die Karte zücken. Somit stand der FC Egg nach 60 Minuten nur noch mit zehn Spielern auf dem Feld. Der Gegner reagierte und stellte auf eine 3er Kette um. Auch der FC Egg reagierte und es wurden frische Kräfte mobilisiert.

Nun war es auf einmal der FC Witikon der versuchte das Spiel an sich zu reissen und der FC Egg musste dagegen halten. Mit Leidenschaft und Biss kämpften die Spieler des FC Egg für diesen Sieg.

Dazwischen konnten sie sogar einige gefährliche Konter einfahren.

Erst in der 86.Spielminute gelang dem FC Witikon durch einen streng gepfiffenen Elfmeter den Anschlusstreffer zum 1:2. In der 89.Spielminute strafte sich der FC Witikon selber, als ein Spieler beim eigenen Freistoss einem Eggemer Spieler einen Ellbogen ins Gesicht schlug und mit der Ampelkarte vom Feld musste.

Nach 97 Spielminuten war das Spiel vorbei und der FC Egg konnte die nächsten drei Punkte auf dem Konto buchen. Auch Dank den anderen Spielresultaten ist somit der Anschluss an die oberen Plätze wieder da.

Fazit zum Spiel:

Über das ganze Spiel gesehen, anhand der Spielanteile, der Chancen und dem Einsatz, muss man heute sagen – die drei Punkte waren sicher verdient. Im 11 gegen 11 war man überlegen und hatte das Spiel im Griff. Einzig die Spielqualität lies mit der Zeit nach, so dass man frühzeitig verpasste, das dritte Tor zu schiessen und den Schlusspunkt zu setzen.

Mit einem Mann weniger brachte man den Gegner ungewollt wieder ins Spiel. Jedoch wurde die Absenz des elften Spielers mit Einsatz und Leidenschaft aller anderen wett gemacht.

Das nächste Spiel findet am Sonntag, 19. Oktober um 14.00 Uhr in Egg statt

Es trifft der 4t. platzierte FC Egg auf den 3t. platzierten FC Männedorf.

Dort müssen wir an die Leidenschaft und den Kampfwillen von heute anknüpfen, um weiter vorwärtszukommen.



Liebe Fans, wir brauchen eure Unterstützung – Kommt vorbei und unterstützt uns dabei.