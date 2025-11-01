Wieso der VfB Marburg kein Hessenliga-Derby ausrichten kann

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Marburg. Fußball-Hessenliga. Rückblende, 30. März 2024: Heimspiel des VfB Marburg gegen den SV Steinbach. Gespielt werden sollte eigentlich auf dem Naturrasen an der Gisselberger Straße. Der war jedoch durch die starken Regenfälle in den Tagen zuvor aufgeweicht, weshalb die Stadt Marburg den Verantwortlichen der „Schimmelreiter“ nahelegte, nicht auf diesem zu spielen.