Ligabericht
Aufnahme aus Tagen, an denen der Naturrasen in der Heimspielstätte des VfB Marburg noch bespielbar war. An diesem Samstag ist das nicht der Fall, sodass das Hessenliga-Derby gegen den SC Waldgirmes kurzfristig abgeblasen werden musste. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Wieso der VfB Marburg kein Hessenliga-Derby ausrichten kann

Teaser HL: +++ In der höchsten hessischen Fußball-Spielklasse muss das für diesen Samstag geplante Gastspiel des SC Waldgirmes in Marburg ausfallen. Schuld sind einmal mehr die Platzverhältnisse +++

Marburg. Fußball-Hessenliga. Rückblende, 30. März 2024: Heimspiel des VfB Marburg gegen den SV Steinbach. Gespielt werden sollte eigentlich auf dem Naturrasen an der Gisselberger Straße. Der war jedoch durch die starken Regenfälle in den Tagen zuvor aufgeweicht, weshalb die Stadt Marburg den Verantwortlichen der „Schimmelreiter“ nahelegte, nicht auf diesem zu spielen.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

