Wieso der VfB Marburg kein Hessenliga-Derby ausrichten kann

Marburg. Fußball-Hessenliga. Rückblende, 30. März 2024: Heimspiel des VfB Marburg gegen den SV Steinbach. Gespielt werden sollte eigentlich auf dem Naturrasen an der Gisselberger Straße. Der war jedoch durch die starken Regenfälle in den Tagen zuvor aufgeweicht, weshalb die Stadt Marburg den Verantwortlichen der „Schimmelreiter“ nahelegte, nicht auf diesem zu spielen.