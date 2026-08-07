Wieso der TSV Steinbach seine Transferpolitik geändert hat

Haiger. Die Verantwortlichen des TSV Steinbach Haiger sind sich einig. „Wir wollten vor allem junge und hungrige Spieler holen, die sich hier in Steinbach weiterentwickeln, damit wir alle zusammen den nächsten Schritt gehen. Diesen Weg sehen wir für uns“, sagte Sportdirektor „Jo“ Laumann unlängst gegenüber dieser Redaktion.
Gleichzeitig hatte er im Rahmen der krachenden 2:8-Testspielniederlage gegen die Sportfreunde Siegen erklärt, dass sich die Mittelhessen beim Etat inzwischen nicht mehr zu den Top sechs der Liga zählen und die Transferpolitik entsprechend danach ausgerichtet werden müsse. „Wegen des finanziellen Rahmens muss der Verein so handeln“, so Laumann.
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