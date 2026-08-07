 2026-08-06T13:32:42.897Z

Ligavorschau

Wieso der TSV Steinbach seine Transferpolitik geändert hat

Teaser RL SÜDWEST: +++ Der Regionalligist TSV Steinbach Haiger hat seinen Kader mal wieder umbauen müssen. Dabei sind die Mittelhessen auf dem Transfermarkt neue Wege gegangen. Das steckt dahinter +++

von Redaktion · Gestern, 17:08 Uhr · 0 Leser
Auch wenn zwei fehlen, fällt eines bei den Neuzugängen des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger auf: Die Mittelhessen haben sich bewusst verjüngt. © Björn Franz
Auch wenn zwei fehlen, fällt eines bei den Neuzugängen des Fußball-Regionalligisten TSV Steinbach Haiger auf: Die Mittelhessen haben sich bewusst verjüngt. © Björn Franz

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Regionalliga Südwest
TSV Steinbach Haiger

Haiger. Die Verantwortlichen des TSV Steinbach Haiger sind sich einig. „Wir wollten vor allem junge und hungrige Spieler holen, die sich hier in Steinbach weiterentwickeln, damit wir alle zusammen den nächsten Schritt gehen. Diesen Weg sehen wir für uns“, sagte Sportdirektor „Jo“ Laumann unlängst gegenüber dieser Redaktion.

Gleichzeitig hatte er im Rahmen der krachenden 2:8-Testspielniederlage gegen die Sportfreunde Siegen erklärt, dass sich die Mittelhessen beim Etat inzwischen nicht mehr zu den Top sechs der Liga zählen und die Transferpolitik entsprechend danach ausgerichtet werden müsse. „Wegen des finanziellen Rahmens muss der Verein so handeln“, so Laumann.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.