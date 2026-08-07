Wieso der TSV Steinbach seine Transferpolitik geändert hat

Gleichzeitig hatte er im Rahmen der krachenden 2:8-Testspielniederlage gegen die Sportfreunde Siegen erklärt, dass sich die Mittelhessen beim Etat inzwischen nicht mehr zu den Top sechs der Liga zählen und die Transferpolitik entsprechend danach ausgerichtet werden müsse. „Wegen des finanziellen Rahmens muss der Verein so handeln“, so Laumann.