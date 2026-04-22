Während Spitzenreiter TuS Pewsum weiter einsam seine Kreise zieht, spitzt sich dahinter das Rennen um die Plätze – und im Tabellenkeller der Kampf ums Überleben – zunehmend zu. Der Start des 25. Spieltages sowie ein brisantes Nachholspiel vom 13. Spieltag rücken dabei Mannschaften in den Fokus, für die es um weit mehr als nur drei Punkte geht. Zwischen Aufstiegsambitionen, Formschwankungen und akuter Abstiegsgefahr versprechen die anstehenden Partien am Mittwoch neue Bewegung in einer Tabelle, die hinter dem souveränen Primus noch längst nicht in Stein gemeißelt ist.
TuRa Westrhauderfehn (Platz sechs, 34 Punkte) hat sich durch das 3:1 gegen Wallinghausen am 24. Spieltag weiter im gesicherten Mittelfeld stabilisiert und kann mit einem Erfolg bis auf Schlagdistanz zu Rang vier rücken. Nun wartet mit Großefehn der Tabellenzweite (54 Punkte), der zuletzt beim 1:2 in Middels Federn ließ und nach der 0:4-Niederlage in Pewsum bereits den nächsten Dämpfer hinnehmen musste. Für die Gäste zählt im Titelrennen mit Spitzenreiter TuS Pewsum jeder Punkt, Ausrutscher sind kaum noch erlaubt. TuRa hingegen kann befreit aufspielen – und genau darin liegt die mögliche Brisanz dieses Nachholspiels.
Der Tabellendritte Wallinghausen (41 Punkte) geht nur bedingt mit Rückenwind in die Partie, da es am 24. Spieltag eine 1:3-Niederlage bei TuRa Westrhauderfehn setzte. Im Aufstiegsrennen wird sich der SVW angesichts des komfortablen Vorsprungs Pewsum nicht mehr viel erhoffen, Platz drei soll dennoch nicht mehr abgegeben werden. Wiesmoor reist als Tabellenletzter (zwölf Punkte) an, zeigte beim 4:2 gegen Hage aber Moral und offensive Durchschlagskraft. Für die Gäste ist es womöglich eine der letzten Chancen, im Kampf gegen den direkten Abstieg noch einmal ein Zeichen zu setzen.