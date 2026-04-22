TuRa Westrhauderfehn (Platz sechs, 34 Punkte) hat sich durch das 3:1 gegen Wallinghausen am 24. Spieltag weiter im gesicherten Mittelfeld stabilisiert und kann mit einem Erfolg bis auf Schlagdistanz zu Rang vier rücken. Nun wartet mit Großefehn der Tabellenzweite (54 Punkte), der zuletzt beim 1:2 in Middels Federn ließ und nach der 0:4-Niederlage in Pewsum bereits den nächsten Dämpfer hinnehmen musste. Für die Gäste zählt im Titelrennen mit Spitzenreiter TuS Pewsum jeder Punkt, Ausrutscher sind kaum noch erlaubt. TuRa hingegen kann befreit aufspielen – und genau darin liegt die mögliche Brisanz dieses Nachholspiels.