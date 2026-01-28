Wiesinger kommt: Wie geht`s für Markus Weinziel beim FC Bayern weiter? Der Noch-NLZ-Leiter des 1. FC Nürnberg soll neuer Nachwuchschef am FCB-Campus werden, was die Frage aufwirft: Was wird aus dem gebürtigen Straubinger Weinzierl? von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Michael Wiesinger (re.) wird sich aus Nürnberg verabschieden. – Foto: Sportfoto Zink / D. Marr

Eine große Überraschung ist es nicht mehr, jetzt ist es aber so gut wie fix: Michael Wiesinger, bisher NLZ-Leiter beim 1. FC Nürnberg, wird den Club nach sechs Jahren am Valznerweiher verlassen. Für den gebürtigen Oberbayern aus Emmerting (Lkr. Altötting) geht beruflich ein Traum in Erfüllung: Der frühere Bundesligaspieler und heute 53-Jährige soll Nachwuchschef am Campus des FC Bayern werden. Wann konkret Wiesinger seinen neuen Posten antreten wird, das ist noch offen. Spätestens im Sommer soll er beim Rekordmeister aufschlagen.

Nürnbergs Sportvorstand Joti Chatzialexiou bestätigte gegenüber der BILD-Zeitung den Wechsel von Wiesinger zum Branchenprimus an die Isar: "Michael ist so ein verdienter Mitarbeiter. Wenn er dann aus persönlichen Gründen eine Entscheidung trifft, weil er die Möglichkeit hat, zu einem Verein wie dem FC Bayern zu wechseln, dann legt man ihm keine Steine in den Weg."



Wer beim Club Nachfolger von Wiesinger werden soll, steht noch nicht fest. Klar ist aber: Der Oberbayer hinterlässt eine große Lücke am Valznerweiher. In den vergangenen Jahren hat Wiesinger sehr gute Arbeit abgeliefert. Immer wieder stoßen Talente aus dem Nachwuchs zu den Profis hoch. Jüngstes Beispiel: Piet Scobel. Den 20-Jährigen hatte Wiesinger vor einem guten Jahr aus der Oberliga Hamburg nach Nürnberg geholt. In der Regionalliga Bayern nahm Scobel zunächst die erhoffte Entwicklung. Vor Kurzem beim Rückrundenauftakt in der 2. Liga schoss Scobel den FCN mit einem Doppelpack zum 3:2-Heimsieg gegen Elversberg. Aktuell liegt die U23 mit vielen spannenden Talenten in der Regionalliga Bayern klar auf Kurs Meisterschaft.

Wie geht`s mit Markus Weinziel beim FC Bayern weiter? – Foto: Paul Hofer