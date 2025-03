Wiesents letzte Chance? – Undankbare Aufgaben fürs Top-Trio

Nach einer langen, über viermonatigen Pause startet die Kreisliga 1 offiziell ins neue Spieljahr. Bereits am Samstag genießen Titelanwärter Freie TuS (gegen Sulzbach) und die SG Walhalla (gegen Wiesent) Heimrecht. Tags darauf muss Wintermeister BSC Regensburg in Mintraching Farbe bekennen, während Verfolger SV Burgweinting in Harting gastiert.



Hinspiel: 3:2. Die SG Walhalla Regensburg (10., 20) empfängt den SV Wiesent (13., 12) am 20. Spieltag auf heimischem Rasen. Während sich die SG Walhalla aus den letzten fünf Partien sieben Punkte einholen konnte, setzte sich der SV Wiesent lediglich einmal durch.







Hinspiel: 6:1. Der freie TuS Regensburg (2., 42) tritt am Samstag gegen den SV Sulzbach/Donau (8., 24) daheim an. Der SV steht mittig in der Tabelle und sicherte sich sieben Zähler in den letzten fünf Matches, während der TuS sich nur fünf Punkte sichern konnte und gegen den BSC ein entscheidendes Spiel verlor und somit auf dem zweiten Rang zu finden ist.







Hinspiel: 4:0. Beim SV Obertraubling (4., 36) findet sich am 20. Spieltag der TSV Wörth/Donau (11., 19) ein. Mit sieben Punkten ging der TSV aus den letzten fünf Partien hervor und steht im unteren Feld der Tabelle, der SV hingegen sicherte sich neun Zähler und findet sich im oberen Drittel wieder.





So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Harting SV Harting SV Burgweinting SV Burgweinting 15:00 PUSH



Hinspiel: 2:0. Der SV Burgweinting (3., 41) reist am kommenden Sonntag zum SV Harting (7., 26). Die Burgweintinger konnten sich im Hinspiel nicht durchsetzen, sicherten sich jedoch aus den letzten fünf Begegnungen die Maximalausbeute fünfmal in Folge. Der SV Harting hingegen konnte nur vier Punkte aus den letzten fünf Matches mitnehmen.





So., 30.03.2025, 15:00 Uhr SV Donaustauf Donaustauf SV Türk Genclik Regensburg Türk Genclik 15:00 PUSH



Hinspiel: 3:1. Der SV Türk Genclik Regensburg (14., 9) gibt seine Visitenkarte am Sonntag beim SV Donaustauf (5., 32) ab. Derzeit ist der SV Türk Genclik noch das Schlusslicht der Tabelle, konnte sich in den letzten fünf Matches auch nur zwei Punkte durch Remis sichern, während der SV Donaustauf sich zehn Zähler aus den letzten fünf Partien einholte.







Hinspiel: 3:0. Derzeit steht der BSC Regensburg (1., 44) an der Tabellenspitze und tritt am kommenden Wochenende beim FC Mintraching (9., 23) an. Der BSC sicherte sich in den letzten fünf Matches neun Punkte, während der FC Mintraching sich mit sieben Zählern aus den letzten fünf Begegnungen belohnte.





So., 30.03.2025, 15:15 Uhr SpVgg Ziegetsdorf Ziegetsdorf FC Oberhinkofen FC Oberhinkofen 15:15 PUSH



Hinspiel: 0:4. Die SpVgg Ziegetsdorf (12., 18) empfängt am 20. Spieltag den FC Oberhinkofen (6., 30). Während sich die SpVgg mit nur vier Zählern aus den letzten fünf Begegnungen belohnen konnte, sicherte sich der FCO acht Punkte in den letzten fünf Matches.