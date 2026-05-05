Wiesent, Illkofen und Labertal setzen auf neue Trainer

Beim SV Wiesent wird Thomas Adlhoch (rechts) vom sportlichen Leiter Florian Eisenhut als künftiger Cheftrainer vorgestellt. – Foto: Eisenhut

Die Saison 25/26 befindet sich in den Endzügen und viele Vereine nutzen diese Phase, um auf der Trainerposition Klarheit zu schaffen. Vor allem in der Regensburger Kreisklasse 1 hat sich dahingehend einiges getan. Das Trainer-Karussell dreht sich rasant. Dieser Tage stellten gleich drei Vereine neue Coaches für die kommende Spielzeit vor – der SV Wiesent, die SpVgg Illkofen und der FC Labertal.

Auf einen Trainerwechsel steuert unter anderem der SV Wiesent zu. Der Tabellenzweite, der wohl in die Relegation einziehen wird, wird in der Frühjahrsrunde interimsweise von Gregor Kazanowski und Peter Baumann angeleitet. Sie sprangen kurzfristig in die Bresche, nachdem sich die Wege des Vereins und seines bisherigen Übungsleiters Herbert Gritschmeier kurz vor dem Ende der Wintervorbereitung getrennt hatten. Auf das Interimsduo wird Thomas Adlhoch folgen. Der 39-jährige Brennberger zeichnet aktuell noch als Spielertrainer beim niederbayerischen A-Klassisten SV Wiesenfelden verantwortlich. Zuvor war er unter anderem als Nachwuchstrainer im NLZ des ASV Cham aktiv. Zur neuen Saison übernimmt er das Ruder in Wiesent, wo er der Wunschkandidat des sportlichen Leiters Florian Eisenhut war.



Als Dritter wird die SpVgg Illkofen die Saison in der Kreisklasse 1 beenden. Noch besteht die Möglichkeit, dass die Schwarz-Weißen als beste Kreisklassen-Dritter in die Relegation einziehen dürfen. Unabhängig der künftigen Ligazugehörigkeit hat Manuel Dengler den Verantwortlichen zugesagt. Der 24-jährige Bezirksligaspieler des VfB Bach wird an die Seite von Daniel Wicha rücken. Dieser teilte sich bislang die Traineraufgaben mit Ludwig Hartl, welcher nach zweieinhalb Jahren zum Saisonende aufhört. Auf der Suche nach einem neuen Trainerpartner für Wicha wurden die Entscheidungsträger bei Dengler fündig. Der ehemalige Jahn-Jugendspieler wird erstmals ins Trainergeschäft hineinschnuppern.



