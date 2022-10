Der BSC Regensburg (Schwarz) erobert Rang zwei mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen Oberhinkofen. – Foto: Nicole Schneider

Wiesent holt beim Herbstmeister einen Zähler Der BSC gewinnt das Verfolgerduell +++ Wörth verliert in letzter Minute

Herbstmeister Wenzenbach (32) musste sich im letzten Vorrundenspiel mit einem Remis gegen den SV Wiesent (12) abfinden. Der BSC Regensburg (25) zog am punktgleichen FC Oberhinkofen (25) vorbei und ist nun Zweiter. Ebenfalls 25 Zähler hat nun der SV Obertraubling auf dem Konto. Nach der Hinrunde in der Abstiegsregion befinden sich Walhall (11), Mintraching (9) und Burgweinting (8).

Wörth – Kareth II 2:3 Schiedsrichter: Luca Brandner. Tore: 1:0 Eigentor (1.), 1:1 Markus Kronauer (8.), 1:2 Florian Schottenloher (30.), 2:2 Fabian Zinner (66.), 2:3 Timo Sterl (90.+1). Wörth (12) musste eine Last-Minute-Niederlage gegen Kareth II (19) hinnehmen. Dies war die erste Heimpleite der Saison im letzten Vorrundenspiel. „Wir haben zwei Tore geschossen. Dafür verteilten wir in der Defensive Geschenke. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man leer ausgeht. Die Einstellung hat gestimmt, die Mannschaft hat bis zum Abpfiff gekämpft“, so TSV-Trainer Walter Luttner. „Die Anfangsphase haben wir verschlafen, lagen bald zurück. Im Laufe der Spielzeit fanden wir besser ins Spiel, führten zur Pause verdient. Im zweiten Durchgang war ein Bruch in unserem Spiel. Wörth kam zum nicht unverdienten Ausgleich. Zum Glück konnten wir in der Nachspielzeit noch den Siegtreffer markieren“, erklärt TSV-Trainer Daniel Vöhringer. Obertraubling – Mintraching 3:1 Schiedsrichter: Johann Knott. Tore: 1:0 Aaron Berg (7.), 2:0 Daniel Schleelein (11.), 3:0 Maximilian Menke (75.), 3:1 Julian Guggenberger (79.). Zeitstrafen: Armin Herzog und Dominik Dürrschmidt (90.+3 beide Mintraching). Der SVO holte sich die Punkte 23, 24 und 25 im letzten Vorrundenspiel. Mintraching (9) muss die Hinrunde auf einem Abstiegsrang abschließen. „Wir gingen durch eine super Anfangsphase verdient mit 2:0 in Führung. Dann kam es zu einem unerklärlichen Bruch in unserem Spiel. Keeper André Lang war unser Matchwinner. Im zweiten Spielabschnitt waren wir wieder besser im Spiel, obwohl Mintraching leichte Vorteile hatte. In der Schlussphase hätten wir die Partie höher gestalten müssen. Insgesamt ein verdienter Dreier gegen starke Gäste“, erklärt TVO-Coach Andreas Schreiner. „Die Mannschaft spielte gut, aber wieder ließen wir die Punkte liegen. Die Anfangsphase haben wir verschlafen, dann das Spiel dominiert. Im zweiten Durchgang haben wir mehr riskiert, kamen auch zu Chancen. Für schönen Fußball gibt es keine Punkte, wenn man keine Tore schießt“, erklärt FCM-Coach Ilhan Capar. Wenzenbach – Wiesent 1:1 Schiedsrichter: Atay Karabulut. Tore: 0:1 Benno Daiminger (20.), 1:2 Peter Nickel (28.). Der SV Wenzenbach (32) musste sich gegen kampfstarke Wiesenter (12.) mit einem Zähler begnügen. „Wir sind taktisch diszipliniert aufgetreten und haben gegen den Spitzenreiter kämpferisch eine Top-Leistung abgerufen. Somit konnten wir verdient einen Punkt mitnehmen“, berichtet SVW-Trainer Stefan Schweiger, der die nächsten Wochen den gesperrten Trainer Martin Landeck an der Seitenlinie vertreten wird. „Wiesent war unangenehm zu bespielen. Wir haben es nicht geschafft, uns genügend gute Chancen zu erarbeiten. Insgesamt ein leistungsgerechtes Remis. Am Ende hätte Wiesent durch zwei Großchancen das Spiel sogar noch gewinnen können. Wir sind stolz auf die Vorrunde, konnten diese als Erster abschließen“, erklärt SVW-Coach Nico Beigang. Illkofen – Türk Genclik 2:2 Schiedsrichter: Habib Fekih. Tore: 1:0 Luis Hammerschmid (20.), 1:1 E. Zeneyedpour (30.), 1:2 E. Zeneyedpour (45.), 2:2 Marvin Strauß (86.). Illkofen (11) holte immerhin einen Zähler gegen Türk Genclik (19). „Eigentlich hätten wir das Spiel gewinnen müssen. Wir erspielten uns viele klare Chancen, konnten aber nur zwei davon in Tore ummünzen. Erneut konnten wir eine Führung nicht über die Zeit bringen“, so Selahattin Aslan von Türk Genclik. „Ein verrücktes Spiel. Im ersten Durchgang war Türk Genclik klar besser, führte zur Pause verdient mit 2:1. Im zweiten Spielabschnitt traten wir mit unserer Rumpftruppe dominant auf und kamen noch zum verdienten Ausgleich“, erklärt SpVgg-Trainer Philipp Strauß.

Sünching – Walhalla 5:2 Schiedsrichter: Naima Gherbali. Tore: 1:0 Stefan Karl (21.), 2:0 Michael Marek (35.), 2:1 Rasmus Schwarz (44.), 3:1 Alexander Gerl (51. Elfmeter), 4:1 M. Marek (55.), 5:1 M. Marek (58.), 5:2 Higor Tonet (89.). Nach sieben Punkten aus den letzten drei Partien katapultierte sich der lange abgeschlagene Rangletzte aus Sünching (11) sogar aus den Abstiegsrängen. Walhalla (11) muss hingegen mit dem Abstiegs-Relegationsrang Vorlieb nehmen. „Ein kampfbetontes Spiel mit kaltschnäuzigen Hausherren. Wir konnten Fehler der Gäste konsequent ausnutzen und kamen zu einem verdienten Heimsieg. Michael Marek ragte mit drei Toren heraus“, freut sich SVS-Coach Andreas Faltermeier. "Wir haben gut in die Partie gefunden, hatten die ersten 20 Minuten mehr vom Spiel. Nach dem 0:1 haben wir leider alles vermissen lassen, was es benötigt hätte, um heute zu gewinnen. Individuelle Fehler gepaart mit dem fehlendem Willen haben zu einer verdienten Niederlage geführt", so Davut Arslan von der SG. BSC Regensburg – Oberhinkofen 4:2 Schiedsrichter: Markus Neumeyer. Tore: Bastian Brandl (3.), 2:0 Dominik Wolfrath (30.), 3:0 Leopold Behrend (40.), 4:0 Sven Sauer (60.), 4:1 Florian Wittl (63.), 4:2 Jakob Blank (71.). Der BSC (25) holte sich Rang zwei mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen Oberhinkofen (25). „Wir haben die mit Abstand die stärkste Hälfte der Saison gespielt und früh die Weichen gestellt. Ein verdienter Sieg, eine schöne Momentaufnahme. Wir freuen uns darauf, dass wir Wenzenbach kommende Woche zum Topspiel begrüßen dürfen.“ FCO-Coach Kyros Farahmand: „Mit Abstand die schlechteste Leistung der letzten Wochen gegen einen ganz starken Gegner. Wir haben verdient verloren, sind aber mit der Hinrunde mit überragenden 25 Punkten und lediglich zwei Niederlagen mehr als zufrieden.“ Burgweinting – Freier TuS 0:1 Schiedsrichter: Tobias Schlehuber. Tor: 0:1 Luis Haag. Der SV Burgweinting bleibt mit acht Punkten auf einem Abstiegsrang, kassierte die achte Niederlage. Der Freie TuS beendete die Vorrunde mit 22 Punkten. Überschattet wurde die Partie durch eine schwere Verletzung eines Hausherrenakteurs, der sich wohl die Achillessehne gerissen hat. „Ein unter dem Strich verdienter Auswärtssieg, mit dem wir eine starke Hinrunde abschließen. Wir kamen die ersten 30min schlecht ins Spiel. Bis auf einen Fernschuss und einen Doppel-Lattenkracher hatten wir wenig Chancen zu verzeichnen. In der zweiten Hälfte wurden wir stärker, allerdings waren die Pässe im letzten Drittel oft zu ungenau. Das Tor kam dann im richtigen Moment. Danach haben wir die Führung konsequent verteidigt und über die Zeit gebracht“, erklärt TuS-Coach Benedikt Lautenschlager. „Bis zur Verletzungsunterbrechung nach einer halben Stunde waren wir besser, hätten auch in Führung gehen müssen. Danach waren wir für einige Minuten geschockt. Im zweiten Spielabschnitt sahen die Zuschauer ein typisches 0:0-Spiel. Allerdings nutzte der TuS eine ihrer Chancen“, so SVB-Coach Jochen Seitz.

Hier die Vorberichte:





Nur acht Punkte nach elf Spielen hat der SV Burgweinting auf dem Konto. Der Vorletzte ist im Stadtduell gegen den Freien TuS (19) unter Zugzwang. Die Gäste beendeten mit einem 5:1-Heimsieg gegen Wörth eine kleine Negativserie mit drei Niederlagen in Folge. Der zweite Auswärtsdreier soll her (1/3/2).





Der TSV Wörth verlor zwar alle sechs bisherigen Auswärtsspiele, dafür ist die Mannschaft daheim noch ungeschlagen (3/3/0). Zum Abschluss einer schwachen Hinrunde fordert TSV-Trainer Walter Luttner ein positives Ergebnis gegen den TSV Kareth-Lappersdorf II (16), der zuletzt Obertraubling in die Schranken gewiesen hat. Die Vöhringer-Elf möchte endlich den ersten Auswärtsdreier (0/4/2) einfahren.





Mit 22 Punkten hat der SV Obertraubling noch alle Chancen auf Rang zwei. Zuletzt musste sich die Schreiner-Elf allerdings mit einer Niederlage in Kareth und einem Last-Minute-Unentschieden, der SVO führte bis zur 96. Minute mit 2:1, bei der SG Walhalla abfinden. Gegen den FCM zählt nur der fünfte Heimdreier (4/2/0). Die Gäste aus Mintraching (9) starteten mit sieben Punkten aus den ersten drei Partien. Es folgten sieben Niederlagen und zwei Remis. Zähler müssen her, egal gegen wen! Der FCM ist sicherlich Außenseiter beim Derby in Obertraubling, dennoch wird die Capar-Elf alles daransetzen, um punkten zu können. Auswärts reichte es bisher nur bei Walhalla zu etwas Zählbarem (0/1/3).





Der SV Wenzenbach (31) ist bereits Herbstmeister. Die Beigang-Elf peilt im siebten Heimspiel den siebten Sieg an, um die erste Niederlage der Saison in Oberhinkofen vergessen machen zu können. Die Gäste aus Wiesent (11) sind kampfstark und für ihre Moral sowie Willensstärke bekannt. Vielleicht gelingt ja der Landeck-Elf ausgerechnet beim Spitzenreiter der erste Auswärtsdreier (0/2/2).





Die SpVgg Illkofen (10) sicherte sich nach fünf Niederlagen in Folge immerhin ein 1:1 in Wiesent. Nun wir die Strauß-Elf versuchen, endlich den ersten Heimdreier perfekt zu machen (0/1/2). Die Gäste von Türk Genclik (18) sind seit fünf Spieltagen ungeschlagen (2/3/0). Auswärts gelangen bereits drei Dreier (3/2/1). Die Bonev-Elf möchte ihre Serie weiter ausbauen.





Der SV Sünching (8) holte vier Punkte in den letzten beiden Partien nach dem Trainerwechsel. Andreas Faltermeier, der neue Coach, möchte am Sonntag im Spiel gegen Walhalla den dritten Heimdreier (2/1/2) einfahren. Die SG Walhalla (11) ist seit vier Spielen ungeschlagen (2/2/0) und möchte nachlegen. Der zweite Auswärtsdreier wird fest ins Auge gefasst (1/2/3).





Der BSC Regensburg (22) ist nach drei Siegen in Folge auf Platz drei geklettert. Mit dem fünften Heimsieg (4/0/2) könnte die Smolarczyk-Elf mit dem Rangzweiten aus Oberhinkofen (25) gleichziehen und aufgrund des direkten Vergleichs sogar vorbeiziehen. Die Gäste mussten als Aufsteiger erst eine Niederlage (7/4/1) einstecken. Am Sonntag soll der vierte Dreier in Folge angepeilt werden. Die Auswärtsbilanz ist klar positiv (4/1/1).