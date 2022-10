Wiesendangen legt nach, Bassersdorf gewinnt Kellerduell 2. LIga, Gruppe 2: 9. Runde

In der Zweitliga-Gruppe 2 feiern Wiesendangen und Bassersdorf wichtige Siege. An der Spitze trennen Zürich City und Schaffhausen 2 die Punkte. Greifensee macht derweil kurzen Prozess mit Gossau.

Deklassiert: Greifensee fertigt Gossau ab Von den gegenseitigen Punktverlusten konnte allerdings der Tabellenzweite Gossau nicht profitieren. Die mit fünf Siegen in die Meisterschaft gestarteten Oberländer mussten in Greifensee eine herbe 0:4-Packung einstecken.

Allen voran der FC Dübendorf, der mit dem 3:2 über Veltheim den vierten Sieg in Folge feierte. Delil Ferati konnte mit einem Doppelschlag zum 3:1 so quasi als Matchwinner feiern lassen.

Gesagt: "Es ist so bitter, dafür keinen Punkt dafür zu bekommen."

Erneut im Glück war auch der FC Phönix Seen. Bereits am Donnerstag hatte Torhüter Alessandro Arlotta in einem dramatischen Spiel gegen Bassersdorf in der 98. Minute der vielumjubelte Ausgleich zum 2:2 erzielt.

Jetzt konnten sich die Winterthurer auswärts gegen Neuling Herrliberg (die Partie fand allerdings wegen der Platzsanierung auf dem Küsnachter Fallacher statt) erneut in der Nachspielzeit freuen. Bent Wagner gelang nämlich mit seinem zweiten Treffer das Siegtor zum 2:1.

Entsprechend gross war dafür die Enttäuschung im Lager des FCH, nur schon deshalb weil er über längere Zeit 1:0 geführt hatte. "Unsere Leistung als Mannschaft war gut, das Resultat leider nicht", sagte beispielsweise Mittelfeldspieler Kevin Vizner in der "Zürichsee-Zeitung". Und Assistenztrainer Daniel Meier ergänzte: "Es ist so bitter, dafür keinen Punkt dafür zu bekommen."

Überlegen: Ungefährdete Seuzemer Chilbi

Und dann ist da noch der FC Seuzach, der in Schwamendingen einen Sahnetag einzog und 5:0 siegte. Beim Interregio-Absteiger konnten sich dabei gleich fünf verschiedene Spieler in die Torschützenliste eintragen. Dies freute auch den Seuzacher Livetickerer (warum eigentlich nicht bei uns? ;-)), der im Heerrenschürli in ziemlicher Chilbi-Laune war.

*Update folgt*

