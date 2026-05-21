Wiesendangen gewinnt gegen Brüttisellen - Spitzenteams souverän 2. Liga, Gruppe 2: 21. Runde von Yannick van Buul · Heute, 10:22 Uhr · 0 Leser

Brüttisellen-Dietlikon verliert trotz Aufbäumen mit 2:3 gegen Wiesendangen. – Foto: dsc

Gestern Mittwochabend wurde das letzte Spiel der 21. Runde ausgetragen: Trotz Aufholjagd in der zweiten Halbzeit musste sich Brüttisellen-Dietlikon in Wiesendangen geschlagen geben. Die Liga ist in dieser Phase spannender denn je. Letzte Woche übernahmen die Stäfner die Spitze der Tabelle, aber weiterhin dicht gefolgt von Veltheim und Herrliberg. Auch der Abstiegskampf verspricht Spannung und Drama, zwischen Rang 7 und 12 liegen nun lediglich vier Punkte.

Die Resultate im Schnelldurchlauf FC Wiesendangen 3-2 FC Brüttisellen-Dietlikon FC Küsnacht 0:0 FC Gossau

SC Veltheim 4:2 FC Beringen FC Greifensee 0:0 FC Glattbrugg

FC Phönix Seen 0:3 FC Herrliberg FC Wald 3:3 FC Bassersdorf FC Embrach 0:4 FC Stäfa FC Wiesendangen - FC Brüttisellen-Dietlikon Am Mittwoch schalteten sich auch Wiesendangen und Brüttisellen-Dietlikon in den spannenden Abstiegskampf ein. Beide Teams warten seit geraumer Zeit auf einen Vollerfolg in der Liga, und sind entsprechend dringend auf Punkte angewiesen. Ein zunächst ausgeglichener Start in die Partie konnten die Hausherren in der letzten Viertelstunde der ersten Halbzeit vollumfänglich zu ihrem Gunsten drehen. Den Beginn machte Pascal Unterberger, der in der 32. Minute zum 1:0 traf. In der Folge konnten Robin Oehninger in der 35. Minute und Joshua Toma nach einem Konter in der 40. Minute für den 3:0-Pausenstand sorgen. In der zweiten Halbzeit wusste der FCB zu reagieren und kam vermehrt zu Chancen, mitsamt zweier Aluminiumtreffer. Daraufhin erzielte Christian Buanda in der 69. Minute den 1:3-Anschlusstreffer. Zehn Minuten vor dem offiziellen Spielende machte Marvin Meckes mit seinem 2:3 die Partie endgültig wieder spannend, bis zum Schluss gelang jedoch der Ausgleich nicht mehr. Somit behält der FCW wichtige drei Punkte bei sich und und "Brütti" verbleibt mit einem Punkt Vorsprung auf den Strich. FC Küsnacht - FC Gossau

Das Spiel zwischen Küsnacht und Gossau endete torlos. – Foto: Marcel von Allmen

In der Hinrunde verlor Küsnacht gegen Gossau mit 0:4 und zeigte damit, wie aus dem Vereinsumfeld zu vernehmen war, die schlechteste Saisonleistung. Trotz der misslichen Tabellensituation wollte sich der FCK gegen den stärksten Zweitligisten des Zürcher Oberlandes unbedingt rehabilitieren. Die erste Halbzeit gehörte dem FCG. Die Gäste liessen den Ball gut zirkulieren, konnten trotz Feldüberlegenheit jedoch kaum Grosschancen kreieren. Kurz vor dem Pausenpfiff rächte sich das beinahe: Küsnacht kombinierte sich über die linke Seite elegant durch, worauf Lytovchenko abzog und seinen Schuss von Fankhauser in extremis pariert sah. Nach der Pause wurde Küsnacht druckvoller. Nach einem Chipball von links in die Tiefe verpasste zunächst Stürmer Frei, kurz darauf Doswald freistehend aus sieben Metern vor dem verwaisten Tor die Führung. Die Abschlüsse waren entweder zu schwach oder zu hoch angesetzt. Beinahe wäre das starke Küsnacht danach kalt geduscht worden: Nach einem Strafraumgewühl im Anschluss an einen Eckball wurde ein Treffer Gossaus aus fadenscheinigen Gründen aberkannt. Der letzte Aufreger folgte zehn Minuten vor Schluss mit einer Gelb-Roten Karte der kleinlichen Sorte gegen Gossaus Alain Morgenthaler. Bis dahin noch unverwarnt, reklamierte er zunächst und sah Gelb, worauf er anschliessend den Daumen nach oben zeigte. Die Konsequenz, dafür unter die Dusche geschickt zu werden, erscheint angesichts teilweise harter Tacklings als völlig unverhältnismässig und zeugt nicht gerade von arbiträrem Fingerspitzengefühl. Ein 0:0 der spannenderen Sorte hilft letztlich dennoch keiner der beiden Mannschaften weiter. SC Veltheim - FC Beringen

Veltheim muss kurz zittern, gewinnt dennoch mit 4:2. – Foto: Ramon Fritschi