Axel Schnell und Cemre Onay (vorne) hatten mit dem SC Bubesheim Grund zur Freude, auf den letzten Drücker gelang ihnen das 3:3 bei der SpVgg Wiesenbach. – Foto: Thomas Braun

Wiesenbach gleitet der Sieg aus den Fingern Kriesligist kassiert gegen Bubesheim das späte 3:3 +++ Offingen übernimmt wieder die Spitze +++ Balzhausen gewinnt mit neuem Trainer

Der SC Bubesheim hat zwar eine Niederlage bei der SpVgg Wiesenbach noch abgewendet und ein 3:3 ergattert, die Tabellenführung in der Kreisliga West konnte der SCB damit jedoch nicht verteidigen. Die holte sich der TSV Offingen durch einen 3:0-Erfolg gegen Türkiyemspor Krumbach zurück.



Schiedsrichter: Uwe Kümmel (Heidenheim) - Zuschauer: 200 In einem packenden Duell holte der SC Bubesheim au fden letzten Drücker noch ein 3:3 bei der SpVgg Wiesenbach. Das Spiel begann mit einem spektakulären Freistoß von David Tamm, der in der 5. Minute aus 29 Metern zur Bubesheimer Führung traf. Wiesenbach antwortete schnell: Pierre Heckelmüller erzielte in der 29. Minute den Ausgleich nach einer schönen Vorarbeit von Florian Steck. Axel Schnell brachte Bubesheim in der 58. Minute erneut in Führung, doch Jannik Müller glich in der 77. Minute aus. Florian Steck sorgte in der 84. Minute dann sogar für die erstmalige Wiesenbacher Führung, doch in der Nachspielzeit verwandelte Tamm einen Elfmeter zum 3:3.



Schiedsrichter: Pascal Petermann (Holzheim) - Zuschauer: 150 Der TSV Offingen gab sich gegen den Neuling Türkiyemspor Krumbach keine Blöße und gewann mit 3:0 Offingen dominierte das Spiel und ging in der 6. Minute durch David Süß in Führung. Er verwertete die Vorlage von Lukas Fischer zum 1:0. Ab der 21. Minute musste der TSV Offingen wegen der Zeitstrafe für Gabriel Danzl vorübergehend in Unterzahl spielen, was jedoch keine Folgen hatte. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, erhöhte Stefan Wohnlich auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel erhielt Meric Capar von Türkiyemspor ebenfalls eine Zeitstrafe. In der Schlussphase machte Vincent Bucher mit dem 3:0 (87.) endgültig alles klar.



Tore: 0:1 Georghe-Daniel Azamfirei (3.), 0:2 Philip Hämmerle (37.), 0:3 Ben Seybold (83./Eigentor) einen Rückschlag im Abstiegskampf erlitt die SSV Glött mit der 0:3-Niederlage gegen den SV Scheppach. Schon in der 3. Minute brachte Georghe-Daniel Azamfirei die Scheppacher in Führung. In der 37. Minute erhöhte Philip Hämmerle nach einem schönen Steckpass von Azamfirei. Ein Eigentor von Ben Seybold in der 83. Minute besiegelte das Schicksal der Glötter.Tore: 0:1 Georghe-Daniel Azamfirei (3.), 0:2 Philip Hämmerle (37.), 0:3 Ben Seybold (83./Eigentor)

Neumünsters Fabian Schrodi war dem Günzburger Stephan Zeller (links) dicht auf den Fersen und holte mit dem 2:2 einen Punkt. – Foto: Louis Steppe



Schiedsrichter: Veit Sieber (Lechhausen) - Zuschauer: 150 Der Bezirksliga-Absteiger FC Günzburg musste sich mit einem 2:2 gegen Aufsteiger SSV Neumünster-Unterschöneberg begnügen. Der SSV erwischte den besseren Start. In der 9. Minute schickte Sebastian Müller Fabian Schrodi auf die Reise, der ins lange Eck einschob. Doch die Günzburger ließen sich nicht entmutigen und glichen in der 36. Minute durch Emirhan Aglar aus. In der zweiten Halbzeit wurde das Spiel hitziger. Günzburgs Enes Güzel sah in der 66. Minute die Gelb-Rote Karte nach einem Gerangel. Dennoch gelang Bilal Al Kheder in der 73. Minute die Führung für den FCG, als er nach einer Vorlage von Maximilian Lamatsch abstaubte. Doch der SSV Neumünster antwortete prompt: Valentin Jaumann erzielte in der 80. Minute den Ausgleich - nach einem Pass von Philipp Hetsch. In der Nachspielzeit sah noch SSVler Christian Wink die Gelb-Rote Karte.



Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 100 Eine Bauchlandung legte die TSG Thannhausen beim 2:3 gegen das bis dato sieglose Schlusslicht TSV Balzhausen hin, bei dem der neue Trainer Christian Cretu-Konnerth einen perfekten Einstand feierte. Das Spiel begann blendend für Balzhausen, weil Thannhausens Davor Grmaca in der 7. Minute ein Eigentor zum 0:1 unterlief. 120 Sekunden später glich Darijo Grmaca aber schon wieder aus. In der zweiten Halbzeit sorgte ein Elfmeter von Moritz Deni (52.) für die erneute Führung der Gäste. Darijo Grmaca gelang zwar der Ausgleich (57.), doch in der langen Nachspielzeit durften die Balzhauser jubeln. Johannes Keisinger Balzhausen verwandelte in der zwölften Minute der Nachspielzeit einen Elfmeter zum 2:3.



Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 200 Am Ende machte es der TSV Ziemetshausen noch deutlich und bezwang den SC Altenmünster mit 3:0. In der ersten Halbzeit hatte es kaum Höhepunkte gegeben - abgesehen von Lattentreffer des SCA in der 33. Minute. Nach der Pause nahm das Spiel Fahrt auf: In der 54. Minute köpfte Tarik Music nach einer präzisen Flanke von Nicolai Miller zur 1:0-Führung ein. Ziemetshausen drückte weiter, und in der 85. Minute erhöhte Lukas Hoffmann, nach einem Pass von Music, auf 2:0. Kurz vor Schluss schloss Joschah Greiner aus 35 Metern zum 3:0 ab.

Türk Gücü Lauingen bezwang den SV Neuburg/Kammel mit 2:0 und bleibt in der Tabelle oben dran. Timur Cukur erzielte in der 74. Minute per Freistoß das 1:0. Nur vier Minuten später traf Venhar Neziri, nach einer Vorlage von Sahin Tasdelen, zum 2:0. In der spannenden Schlussphase erhielten sowohl Cukur als auch Neuburgs André Reisinger Zeitstrafen.

