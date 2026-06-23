Wiesbadens Fußball wächst weiter – Sportplätze stoßen an ihre Grenzen

Der TuS Kostheim geht zur kommenden Saison mit einer zweiten Mannschaft an den Start. – Foto: RSCP Photo (Archiv)

Mit dem SV Blauer Club, der künftig eine zweite Mannschaft ins Rennen schickt, der TuS Kostheim 05 II sowie der Rückkehr des TuS Dotzheim in den Spielbetrieb verzeichnet der Kreis gleich drei Neumeldungen. Insgesamt sind von der Kreisoberliga bis zur D-Liga nun 79 Mannschaften aktiv:

"Der Fußball im Kreis Wiesbaden befindet sich weiterhin auf einem bemerkenswerten Wachstumskurs. Nicht nur die sportliche Qualität, sondern auch die Quantität des Spielbetriebs kann sich sehen lassen. Die aktuellen Zahlen unterstreichen eindrucksvoll die Bedeutung des Fußballs in der Landeshauptstadt und ihren Stadtteilen.

Hinzu kommen neun Mannschaften, die außerhalb des Kreis-Spielbetriebs auf Verbands- und Gruppenligaebene antreten. Dazu zählen die Verbandsligisten Biebrich 02 und Türkischer SV Wiesbaden sowie die sieben Gruppenligisten FC 34 Bierstadt, SV Erbenheim, SKG 23 Wiesbaden, dem SV Wiesbaden, Freie Turner Wiesbaden, Germania Wiesbaden und FV Biebrich 02 II.

Damit sind derzeit insgesamt 88 Seniorenmannschaften aus Wiesbaden aktiv im Spielbetrieb – eine Zahl, die sowohl qualitativ als auch quantitativ eine neue Bestmarke darstellen dürfte.

Für viele Verantwortliche ist dies zugleich ein deutliches Signal: Eine Reform der Spielklassenstruktur erscheint im Fußballkreis Wiesbaden derzeit nicht notwendig.

Sportplätze stark gefragt

Der Erfolg des Fußballs bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Wiesbaden verfügt über 16 Sportplätze, die vielerorts doppelt und während Sanierungsmaßnahmen

teilweise sogar dreifach belegt werden müssen. Für Spielplanersteller und Organisatoren des Spielbetriebs ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe.

Besonders wichtig ist dabei, den Vereinen das gewohnte Vorspiel der Reservemannschaften zu ermöglichen. Das gelingt aufgrund der engen Platzkapazitäten nicht immer,

jedoch in den meisten Fällen. Entscheidend ist hierbei die enge und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Wiesbadener Sportamt, das angesichts der hohen Auslastung ebenfalls regelmäßig an die Grenzen der Belastbarkeit stößt und dabei wichtige Arbeit für den Sport in der Stadt leistet.

Wiesbadener Schiedsrichter feiern zahlreiche Aufstiege

Auch im Schiedsrichterwesen kann Wiesbaden auf eine äußerst erfolgreiche Saison zurückblicken. Mehrere Unparteiische haben den Sprung in höhere Spielklassen geschafft und vertreten den Kreis künftig auf überregionaler Ebene. Marcel Göttel vom VfR Wiesbaden wird in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest eingesetzt. Fynn Walter vom SV Wiesbaden schaffte den Aufstieg in die Hessenliga und wird zusätzlich Spiele der U17-Nachwuchsliga leiten.

Ebenfalls aufgestiegen ist Ayman Aamer vom FSV Schierstein 08, der künftig in der Verbandsliga pfeifen wird. Den Sprung in die Gruppenliga schafften zudem Nizar Bahi Ramchani von der DJK Klarenthal sowie Philip Hodgkinson vom SV Schierstein 13.

Diese Erfolge unterstreichen die hervorragende Arbeit im Wiesbadener Schiedsrichterwesen und sorgen für eine starke Präsenz des Kreises auf Verbandsebene.

Weniger Gewalt, aber neue Herausforderungen

Positiv fällt auch die Bilanz der Wiesbadener Task Force aus. In der abgelaufenen Saison musste das Gremium insgesamt weniger tätig werden. Insbesondere die Gewalt gegen Schiedsrichter ist spürbar zurückgegangen – eine erfreuliche Entwicklung für den gesamten Fußballkreis.

Gleichzeitig zeigen die Auswertungen jedoch, dass Vorfälle im Zusammenhang mit Rassismus und Diskriminierung zugenommen haben.

Diese Entwicklung spiegelt leider gesellschaftliche Herausforderungen wider, denen weiterhin konsequent begegnet werden muss. Besonders aufmerksam verfolgen die Verantwortlichen dabei die zunehmende Zahl entsprechender Vorfälle im Jugendbereich.

Einige wenige Vereine stehen weiterhin im Fokus der Task Force. Dort setzt man auf Beobachtung, Beratung und Begleitung, um frühzeitig Probleme zu erkennen und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Fußballstandort Wiesbaden mit starker Perspektive

Die aktuellen Zahlen und Entwicklungen zeigen eindrucksvoll, wie lebendig und erfolgreich der Fußball im Kreis Wiesbaden aufgestellt ist. Steigende Mannschaftszahlen, erfolgreiche Schiedsrichter und ein insgesamt stabiler Spielbetrieb sprechen für eine positive Entwicklung. Die Herausforderungen bei den Sportstätten bleiben zwar groß, doch durch die Zusammenarbeit aller Beteiligten blickt der Wiesbadener Fußball optimistisch in die Zukunft."