Wiesbadens erster WM-Schiedsrichter Rafael Foltyn von der TSG Kastel 46 ist als Assistent dabei und bringt sogar einschlägige Katar-Erfahrung mit

„Rafael hat von Anfang an als Schiedsrichter Talent gehabt und war immer für den Sport da. Ich habe schon vermutet, dass er es weit bringen kann. Hut ab aber, dass er das in dieser Form geschafft hat“, weiß Wiesbadens Schiedsrichter-Obmann Ingmar Schnurr nur zu gut um den Ehrgeiz und die Professionalität von Rafael Foltyn – Wiesbadens erstem Schiedsrichter bei einer Weltmeisterschaft, der seit dem 6. März 1999 offiziell als Referee geführt wird. „Die Nominierung für eine Fußball-Weltmeisterschaft ist in der Karriere eines Schiedsrichters, Schiedsrichter-Assistenten oder auch Video-Assistenten eine besonders herausragende Anerkennung“, sagte Lutz Michael Fröhlich, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

Katar-Erfahrung beim Arabien-Cup: Siebert und Foltyn bringen sogar bereits Katar-Erfahrung mit. 2021 leiteten sie im Anschluss an die EM beim Fifa Arabien-Pokal im WM-Gastgeberland insgesamt vier Spiele, darunter am 18. Dezember das von Algerien mit 2:0 nach Verlängerung gewonnene Finale vor 60 456 Zuschauern gegen Tunesien. „Das ganze Jahr 2021 ist unglaublich erfolgreich gelaufen“, blickte Foltyn seinerzeit zurück.

Mit der Hitze gut zurechtgekommen: Auch die äußeren Bedingungen im Wüstenstaat konnte er bei dieser Gelegenheit verinnerlichen.„Im Radius von etwa 35 Kilometern erreicht man in Doha per Bus in 30 bis 45 Minuten acht Stadien. Mit der Hitze bin ich gut zurechtgekommen. Wenn dort in dieser Jahreszeit ungefähr um 16 Uhr die Sonne untergeht, gehen auch die Temperaturen runter. Aus den Öffnungen in den Stadien schießen zudem Rohre kalte Luft raus und auf der Tribüne ist jeder Sitz mit Öffnungen darunter klimatisiert. Da wurde einem schon frisch, das ist wirklich speziell“, berichtete er nach seinem ersten Katar-Aufenthalt 2021. Jetzt weilt er seit dem 9. November wieder in der Hauptstadt Doha, um sich ganz auf den absoluten Höhepunkt seiner bisherigen Schiedsrichter-Laufbahn zu fokussieren.