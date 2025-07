Wiesbadener Sportamt lässt Werbebanner abhängen

Kreisliga C Wiesbaden

Wiesbaden. Die Verantwortlichen Wiesbadener Amateurfußball-Vereine sind verwundert und verärgert: Auf einigen städtischen Sportanlagen wurden zu Wochenbeginn - offenbar auf Weisung des Sportamts – durch städtische Mitarbeiter die mit Plastik-Kabelbindern befestigten Werbebanner entfernt und in Räumlichkeiten des Sportamts eingelagert. Beispiel Hauptfeld Helmut-Schön-Sportpark: Dort, wo Verbandsligist SV Wiesbaden rundherum Werbebanner befestigt hatte – am Dienstag war die Spielfeldumrandung quasi nackt.

Die Vorgeschichte: Am 20. Juni informierte das Wiesbadener Sportamt die Vereine (Mitteilung liegt dieser Redaktion vor), dass Werbebanner rund um die Spielfelder städtischer Sportanlagen nicht mehr mit Plastik-Kabelbindern befestigt werden dürfen und setzten bis zum 20. Juli eine Frist zur Umrüstung mit alternativen Materialien. Etwa Metall-Klickverschlüsse, dehnbarer Draht oder Gummibänder. Mit der weiteren Maßgabe, dass die Banner 20 Zentimeter über dem Boden angebracht sein sollen, damit die Pflege und Reinigung in diesen Bereichen erfolgen kann. Auch der Hinweis, dass Banner an Ballfangzäunen aufgrund der Gefahren bei Sturm verboten sind, war vermerkt. Die Abkehr von Plastikbindern hat Umweltschutzgründe, das Material kann porös werden, Abwasser verschmutzen, zudem besteht Verletzungsgefahr durch scharfkantig gewordene Verschlüsse.

Besonders SVW-Chef Markus Walter und Germania-Jugendleiter Martin Fraund verärgert