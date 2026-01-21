Wiesbadener Liliencup: Der Finaltag im Re-Live

Wiesbaden. Der Wiesbadener Liliencup ging in seine 31. Auflage und stand auch in diesem Jahr für Nachwuchstalente, Fußball auf hohem Niveau, eine besondere Atmosphäre und eine erstklassige Organisation. Gespielt wurde am vergangenen Samstag und Sonntag, 17. und 18. Januar 2026, in der Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit.

Das Teilnehmerfeld war wieder einmal hochkarätig besetzt: Zahlreiche Nachwuchsmannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren nationaler und internationaler Spitzenvereine gingen beim Wiesbadener Liliencup an den Start. Mit Feyenoord Rotterdam war erstmals in der Turniergeschichte ein Verein aus der niederländischen Eredivisie in Wiesbaden vertreten. Zweiter internationaler Teilnehmer war der spätere Turniersieger der SK Rapid Wien, der im kommenden Jahr bereits zum 20. Mal beim Wiesbadener Liliencup dabei sein wird.

Hochrangige Namen beim Liliencup

Das deutsche Teilnehmerfeld umfasste den Vorjahressieger 1. FSV Mainz 05 sowie den SV Wehen Wiesbaden, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Kaiserslautern, den 1. FC Heidenheim, den FC Augsburg, den FC St. Pauli, den SV Werder Bremen und den FC Schalke 04. Komplettiert wurde das Feld vom Gastgeber Spvgg. Sonnenberg. Werder Bremen konnte den Liliencup bereits 1996 und 1997 gewinnen und war zuletzt im Jahr 2003 Teil des Turniers.