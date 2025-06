Wiesbadener Kracher-Derby eröffnet die Verbandsliga-Saison

Wiesbaden. Als letzter Verbandsligist hat der FV Biebrich erst vor einigen Tagen seine Saison beendet, scheiterte denkbar im Halbfinale der Relegation zur Hessenliga am SC Dortelweil. Nun ist klar: Die 02er dürfen auch als erstes wieder mit der neuen Saison 25/26 anfangen. Denn bereits am Freitag, den 1. August, eröffnen sie die Spielzeit, wie der vorläufige Spielplan, der dieser Redaktion vorliegt, zeigt. Und das mit einem echten Kracher: Denn zu Gast ist dann der Türkische SV Wiesbaden.

Gleich mal ein richtiges Derby also zum Auftakt, der einige Zuschauer auf das Jürgen-Grabowski-Sportfeld locken dürfte. Schließlich ist es für den Türkischen SV auch das erste Spiel in der Verbandsliga nach zehn Jahren. Mit einer beachtlichen Serie von 20 Siegen am Stück hatten sich die Türken zur Gruppenliga-Meisterschaft geballert.