Wiesbadener Gruppenliga-Derby: Ein Abstiegsduell SVW und Türkischer SV brauchen zum Abschied aus dem Keller dringend jeden Zähler

Wiesbaden . In den Spielzeiten 2011/12 und 2012/13 waren der SV Wiesbaden und der Türkische SV Verbandsligarivalen. 2011/12 entschied der TSV beide Spiele für sich. 2012/13 verlor der Sportverein in seiner Meistersaison zunächst gegen die Türken nach 2:1-Führung bis zur 86. Minute noch mit 2:3, das Erol Genc per Seitfall-Einlage besiegelte. Doppelt traf seinerzeit Torjäger Engin Arslan (nun beim SV Presberg) für die Türken, um im Winter zum SVW zu wechseln, der das Rückspiel im April 2013 4:0 gewann. Über neun Jahre später treffen sich die Stadtrivalen im Helmut Schön-Sportpark zum Gruppenligaduell (So., 15 Uhr), zu dem 300 Zuschauer erwartet werden. Für beide mit der klaren Maxime: weg von den fünf Abstiegsrängen. 16 Zähler hat der SVW als Elfter auf dem Konto, 15 der TSV als Viertletzter.