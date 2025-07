Wiesbadener Fußballwart sieht "Boom auf allen Ebenen"

Der Fußball in Wiesbaden erlebt derzeit einen beispiellosen Aufschwung – sowohl im Aktiven- als auch im Jugendbereich. Mit einer beeindruckenden Zahl von Teams in überregionalen Ligen, einer Vielzahl engagierter Vereine und einem deutlichen Zuwachs im Nachwuchsbereich zeigt sich: Der Wiesbadener Fußball boomt!

In der Verbandsliga Mitte ist Wiesbaden mit gleich drei Teams prominent vertreten: dem FV Biebrich 02, dem SV Wiesbaden und dem Türkischen SV. Besonders bemerkenswert: Der FV Biebrich 02 stellt neben seiner ersten auch seine zweite Mannschaft in der Gruppenliga, was ein echtes Novum für den Fußballkreis darstellt.