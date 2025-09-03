Wiesbadener Derby: SVW nach Flaute beim Türkischen SV siegreich

Der ins SVW-Tor beorderte Silvan Sevinc bestand die ersten Prüfungen souverän. Auf der Gegenseite störte Saki Nakos TSV-Keeper Fabian Vollmer, aber Kevin Faro konnte die sich ergebende Großchance nicht nutzen. Dafür ließ es die Heimelf klingeln: Daniel Rudi bereitete selbst vor, passte zu Rashid Qamar, der steil genau in den Lauf von Rudi spielte, der wiederum mit der Coolness eines Klassestürmers zum 1:0 einschob (24.). Ilias Amallah hätte die Führung ausbauen können, ehe sich der Sportverein mit einem Versuch von Nakos meldete. Und plötzlich das Blatt wendete.

Strafraumfoul an Nakos, der selbst vom Punkt links zum Ausgleich einschweißte. Damit nicht genug: TSVler Richard Ofosu verlor den Ball, Kevin Faro zog auf und davon und Ofosu berührte ihn im Sechzehner von hinten. Folge: Rot gegen Ofosu und Strafstoß, den Nakos wiederum ins von ihm aus gesehen linke Eck platzierte. 1:2 zur Pause und Unterzahl TSV, der durch Mo Tahiri noch eine Topchance ausließ – vor rund 500 Zuschauern erneut ein irres Derby. Und es ging munter weiter.

Jan Rodwald hätte auf 3:1 stellen können, Vollmer hielt. Beim TSV zielten Rudi und Amallah knapp vorbei, während ein SVW-Treffer von Aidan Harney nicht galt. „Zum richtigen Zeitpunkt ein wichtiger Sieg für uns, wobei der Türkische SV mit einem Mann weniger alles reingeworfen hat“, lobte SVW-Sportchef Yildirim Sari die Mentalität der eigenen Mannschaft. „Wir hatten erst alles im Griff, bis die beiden Elfmeter aus dem Nichts kamen. Wir haben es verschenkt“, trauerte TSV-Chef Ilkay Candogan nach erneut intensivem und unterhaltsamen Duell, ähnlich wie beim 3:3 im Hinspiel, einem Punktgewinn für seine Farben nach.

Türkischer SV: Vollmer; Mensah, Ofosu, D. Njie, Tasdelen, Qamar, Dorul, Yilma, Amallah, Rudi, Moh. Tahiri. (B. Marzouki, Deveci).

SV Wiesbaden: Sevinc; Toyosawa, Harney, Rodwald, Preuße, Bertel, Bill, Benikhlef, Romero Centeno, Faro, Nakos. (Ptak, Khamal).

Tore: 1:0 Rudi (24.), 1:1, 1:2 Nakos (42./45., jeweils Foulelfmeter). – Zuschauer: 500. – Rot: Ofosu (45./TSV).