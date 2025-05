Wiesbaden feiert Fußball-Legenden für den guten Zweck

Wiesbaden. Timo Gebhart eröffnete mit dem ersten Tor das Turnier am 1. Mai im Helmut-Schön-Sportpark – einer von vielen Ex-Profis, die beim Benefiz-Turnier am „Tag der Legenden“ an den Start gingen. Bei hochsommerlichen Temperaturen konnten sich mehr als 5.000 Zuschauer neben bekannten Gesichtern aus dem Wiesbadener Amateurfußball freuen. Zum Beispiel auf die beiden Weltmeister von 2014, Kevin Großkreutz und Erik Durm, die im „DFL-Allstars“-Ensemble an den Start gingen. Ein volles Stadion, gute Laune bei Zuschauern und Protagonisten, zudem gingen alle Erlöse des Events an die Krebshilfe „Krebskranke Kinder Mainz e.V.“. Dazu betonte Organisator und Initiator Daniel Ritzel: „Wenn die Erlöse nicht an die Krebshilfe gegangen wären, hätte ich klipp und klar abgesagt. Mir geht es rein um die Kinder.“

Mit etwas Verspätung rollte der Ball ab 10 Uhr morgens. Mit den „DFL-Allstars“, den „Wiesbaden Legends“, den „Rheingau-Taunus Legends“, der „Equipe Special“ des SV Wehen Wiesbaden und den „Prof & Friends“ – dem Team von Daniel Ritzel, der auch „Kreisliga-Professor“ genannt wird – gingen insgesamt fünf Teams an den Start. Jeder gegen jeden und das zwei Mal. Begleitet wurden die Spiele von Sport1-Kommentator Markus Höhner, während für den Wiesbadener Kurier im Livestream VRM-Reporterin Nadine Peter und Patrick Fritzsche (u.a. DYN, MDR) kommentierten. ZDF-Kommentator-Legende Béla Rethy konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht mit dabei sein.

Das allgemeine Grätsch-Verbot garantierte die Fairness in den Spielen, die aber auch ohnehin sehr fair abliefen. Man kennt sich eben untereinander. Den Turniersieg holten sich schlussendlich die „DFL-Allstars“, die im letzten Spiel des Tages die „Equipe Special“ des SV Wehen Wiesbaden um Profi-Coach Nils Döring mit 4:1 besiegten. Nach anschließender Siegerehrung gab es noch einen Auftritt von Ballermann-Schlagersängerin Mia Julia.

„Ein Mega-Projekt, eine ganz tolle Sache für solch einen guten Zweck. Das Ergebnis und der Sport steht an zweiter Stelle“, strich SVWW-Trainer Döring heraus. Auch Michael Thurk, der gemeinsam mit Jürgen Klopp mit Mainz 05 in die Bundesliga aufgestiegen ist, was voll des Lobes: „Es ist überragend organisiert, ein rundum gelungener Tag.“ Auch wenn die Spiele bei 30 Grad „anstrengend waren“, gesteht der Ex-Profi frank und frei. Thurk arbeitet nun bekanntlich im Scouting der Mainzer.

MMA-Star Christian Eckerlin genießt in Wiesbaden den Kontakt zu den Fans

Jermaine Jones, Timo Gebhart, Alf Mintzel und Ioannis Amanatidis waren am Start. Ein weiteres Highlight: Bei Rapper Kollegah, bürgerlich Felix Blume, standen einige Fans Schlange. Genauso wie Mario Basler, der ein Zuschauermagnet war. Auch Christian Eckerlin spielte im Ensemble der Ex-Profis mit – der MMA-Star und ehemalige Darmstadt-Profi zeigte sich bei den zahlreichen Fans, wie auch die anderen Spieler, sehr nahbar.

Kollegah spendet 5.000 Euro für Mainzer Kinderkrebshilfe

„Was willst’e mehr“, sagte Thorsten Bär, der auf Social Media auch als „UWE! Der Kreisligatrainer“ bekannt ist, zum Event. Bär selbst coachte Ritzels Team „Prof & Friends“, in dem auch Mario Basler mitspielte. Mit einer Spende an die Krebshilfe in Höhe von 5.000 Euro erntete Rapper Kollegah, der gebürtig aus Friedberg stammt, bei der späteren Siegerehrung Applaus. „Es macht unheimlich viel Spaß, alle zu treffen. Das wichtigste ist aber die Aktion für krebskranke Kinder, deswegen sind wir alle hier“, sagt Kevin Großkreutz, den Daniel Ritzel durch einen guten Draht ebenfalls für das Benefiz-Turnier gewinnen konnte. Nach einem gemeinsamen Gespräch habe der Weltmeister von 2014 „sofort zugesagt“. Ein Zeichen, dem einige gefolgt sind.

"Professor" Daniel Ritzel hat trotz gut gefülltem Helmut-Schön-Sportpark auf mehr Andrang gehofft

Ein Wermutstropfen bleibt allerdings: Trotz des sehr gut gefüllten Helmut-Schön-Sportparks hatte Ritzel auf noch mehr Andrang gehofft, wie er durchblicken lässt: „Ich danke jedem, der da war, aber trotzdem war es zu wenig. Wir sind Wiesbaden, wir sind eine Riesen-Stadt.“ Freilich ist Ritzel trotzdem stolz auf die Veranstaltung. Diese hatte im Vorfeld einiges an Planung gekostet, gab es neben Verzehr- und Getränkeständen doch auch einen eigens organisierten Sicherheitsdienst, ein Team aus Sanitätern oder eben auch Sonnencreme bei der Turnierleitung. „Persönlich ist mir erstmal sehr wichtig, meiner Familie diese Zeit zurückzugeben“, so Ritzel, der sich jetzt erst einmal eine Auszeit nehmen will.