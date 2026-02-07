Wiesbacher Kantersieg am Kieselhumes

Der FC Hertha Wiesbach scheint schon gerüstet zu sein für die Fortsetzung der Ligaspiele in der RPS-Oberliga. Am Samstag setzte sich das Team von Trainer Michael Petri auf dem Kunstrasenplatz am Stadion Kieselhumes als Gast des Schröder-Saarlandligisten SV Saar 05 Jugend mit 7:0 (3:0) durch. Tom Keller (14.), Sören Maass (18.) und Alexio Brauer (23.) trafen innerhalb von neun Minuten zum Pausenstand. Dann dauerte es bis zur 73. Minute, bis Brauer das 0:4 erzielte. Das 0:5 war ein Eigentor von Taiki Ishikawa (78.), die restlichen beiden Treffer erzielte wieder Brauer (87. und 90.). Am komenden Samstag, 14. Februar um 11 Uhr empfangen die Eppelborner die Zweite der SV Elversberg, Spitzenreiter der Schröder-Saarlandliga, auf dem Kunstrasenplatz an der Landstuhlstr.