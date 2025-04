Wiesbach verliert und bleibt dennoch vorne

Während Oberliga-Absteiger SpVgg. Quierschied zum Ende der Runde noch zu alter Form zurückfindet und in der Tabelle immer weiter nach oben klettert, musste der Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach die dritte Niederlage im vierten aufeinanderfolgenden spiel hinnehmen. Dennoch bleiben die Eppelborner in der Tabelle vorne, weil auch Verfolger FSV Jägersburg in Hasborn unterlag.

Oberliga-Absteiger SpVgg. Quierschied hat sich nach einer schwierigen ersten Saisonhälfte mittlerweile gefangen und holt in der Tabelle der Schröder-Saarlandliga Rang um Rang auf. Die ansteigende Formkurve machte sich auch am Donnerstagabend im Heimspiel gegen Tabellenführer und Oberliga-Aspirant FC Hertha Wiesbach bemerkbar. Die Gastgeber kamen nicht nur besser ins Spiel, das unter Dauerregen stattfand, sondern trafen auch früh zur 2:0-Führung. Zunächst war Marco Luigi Zavaglia nach einem schönen Spielzug erfolgreich (4.), dann traf Luca Lambert in Folge einer ecke (15.). Zum Ende der ersten Hälfte wurden die Gäste besser, trafen durch Luca Blaß auch zum Anschluss (24.), doch Gäste-Trainer Michael Petry musste in dieser Phase sein sowieso personell arg gebeuteltes Team umstellen und Mika Speicher durch Yannik Ernst ersetzen (40.). Quierschied kam kurz vor der Pause zum dritten Treffer durch Elias Hoffmann nach Vorarbeit von Lukas Mittermüller (45.), was eine Vorentscheidung bedeutete. Nach dem 4:1 (48.) durch Mittermüller waren die "Wambe" erst recht auf der Siegerstraße eingebogen. Der eingewechselte Routinier Patrick Ackermann verkürzte in der 77. Minute noch zum 4:2 (3:1)-Endstand. Da Jägersburg in letzter Minute beim SV Rot-Weiß Hasborn noch 1:2 (1:0) unterlag, blieb vorne erst mal alles bestehen. Wiesbach hat weiter einen Punkt Vorsprung vor dem FSV. Quierschied ist jetzt Vierter, hat bei elf Punkten Rückstand auf den Zweiten FSV Jägersburg fünf Spieltage vor Saisonende kaum noch Chancen auf die sofortige Oberliga-Rückkehr. SpVgg.-Trainer Thomas Bettinger sagte nach dem Spiel: "Uns hat die ganze Runde über die Konstanz gefehlt, die kommt jetzt langsam zurück. Wir hatten zwischendrin immer wieder gute Ergebnisse, dann kam es wiederum zu unerklärlichen Resultaten wie dem 2:7 in Schwalbach oder dem 0:3 in Ballweiler. Wir wissen aber aus den letzten zweieinhalb Jahren, was wir können, Aber wir hatten auch in dieser Runde Verletzungspech. es gab viele angeschlagene Spieler. Kaum war einer da, fiel der nächste aus. Das alles hat es uns sehr schwierig gemacht. da konnte man sich kaum einspielen. Wir wissen aber, dass wir an einem guten Tag Wiesbach schlagen können. Wir waren in der ersten Hälfte über weite Strecken besser, haben verdient geführt. Es war ein sehr sehr gutes Saarlandliga-Spie, es war immer was los vor den Toren. Nach der Pause hatte Wiesbach Chancen, aber am Ende haben wir es gut verteidigt. Tim Greulach kommt nun nach seiner Rot-Sperre noch mal zurück".

Hertha-Trainer Michael Petry meinte: "Wir haben die Anfangsphase verschlafen, geraten früh durch einen guten Spielzug in Rückstand. Beim 2:0 stehen wir nach einer Ecke mit vdrei langen Spielen hinten und können den Treffer doch nicht verteidigen, das muss ich ihnen ankreiden, da hab ic mich etwas geärgert. Dann wurden wir besser, aber wir sind dann ja fast immer einem Zwei- oder sogar Drei-Tore-Rückstand hinterhergelaufen. Es hätte besser ausgehen können, weil wir phasenweise besser im Spiel waren, gerade zum Ende der ersten Hälfte. Der erste Wechsel von Mika Speicher war taktisch bedingt. Wir haben ja mittlerweile nicht zwei, drei ganz junge Spieler, sondern eher fünf, sechs, da fehlt Routine und Erfahrung. Und mit Sören Maas, der jetzt am Knie eine Nachuntersuchung hat, und Yannik Haupts, der an der Hand operiert wurde, fehlen uns weiter zwei wichtige Spieler, Haupts eventuell bis Saisonende".