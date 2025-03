Wiesbach unterstreicht Spitzenposition

Nach dem 2:1-Saarlandpokalsieg beim Liga-Konkurrenten SpVgg. Quierschied konnte Saarlandliga-Spitzenreiter FC Hertha Wiesbach auch den Auftakt in der Liga erfolgreich gestalten. Das Auswärtsspiel beim Saarbrücker stadtteil-Club FC Rastpfuhl gewann das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil mit 3:0 (1:0). Max Poller brachte sein Team in der 28. Minute in Führung, was auch dem Halbzeitstand entsprach. Rastpfuhl geriet in Unterzahl, als Paul Stock Gäste-Stürmer Pascal Piontek auf dem weg zum 0:2 als letzter Mann foulte und in der 55. Minute vom Platz gestellt wurde. "Ich glaube, wenn Piontek durchgekommen wäre, hätte er getroffen", war Gäste-Trainer Michael Petry sich sicher. So dauerte es in Überzahl noch weitere 18 Minuten, bis Pascal Piontek dann endlich das 0:2 erzielte. Drei Minuten später stellte Yannik Haupts den 0:3-Endstand her.

Hertha-Trainer Michael Petry sagte nach der Partie: "Wir hatten ja schon das Pokalspiel, das war gut, da wussten wir schon, wo wir dran sind. Wir haben es hier von Beginn an im Griff gehabt, mit einem Schuss aus 17 Metern machen wir das 0:1. Wir haben solche Situationen immer im Fuß, weil wir gute Schützen aus der zweiten Reihe haben. Wir hätten es vor dem Platzverweis entscheiden können, wir hatten Durchbrüche über die Außen. Aber wir haben dann auch die Überzahlsituationen im Strafraum nicht gut ausgespielt. Die Pässe waren auch oft zu fest. Wir haben etwas gebraucht, aber dann lief es ja. Wir sind im Pokal dabei, wir wollen in jedem Wettbewerb das Maximale rausholen. Wir haben vier Spieler verloren und im Winter nichts geändert, deshalb schauen wir auf beide Wettbewerbe, haben aber mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Neunkirchen im Pokal auch ein schweres Los gezogen".