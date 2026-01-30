Wiesbach startet in die Testspiel-Serie

Nach dem FV Diefflen startet mit dem FC Hertha Wiesbach am Samstag (31. Januar, 14.30 Uhr) der zweite saarländische RPS-Oberligist in die Vorbereitungsspiele vor der Fortsetzung der Rückrunde in der RPS-Oberliga. "Wir haben das Spiel unabhängig vom Hallen-Masters frühzeitig so angesetzt, wir haben ja nur vier Turniere gespielt, da war es ziemlich klar, dass wir uns nicht qualifizieren. Wir wollten aber die lange Pause, in der wir nun schon seit acht Wochen ohne Spiel sind und noch weitere vier Wochen bis zum Ligastart haben, sinnvoll überbrücken und wir haben ja auch ein turnier gewonnen. Wir spielen gegen den SV Reiskirchen, einen ambitionierten Landesligisten aus Homburg, der in die Verbandsliga aufsteigen will, ich denke schon, dass das zum Auftakt der richtige Gegner ist. Wir haben mit Jannis Erbel und Mathias Mattick zwei Rückkehrer, dafür fallen aber mehrere Spieler aus, so wird Kilian Staroscik fehlen, dem Schrauben aus einer früheren Verletzung entfernt wurden. Des weiteren werden die Metaj-Brüder Erion und Edonis und Mika Speicher fehlen", sagt Trainer Michael Petry zum ersten Freiluftspiel im neuen Jahr..