Wiesbach siegt überraschend, Diefflen verliert überraschend Fußball-Oberliga: Hertha gewinnt bei Spitzenreiter Pirmasens, Diefflen verliert zu Hause gegen Morlautern.

Der FC Hertha Wiesbach hat in der Fußball-Oberliga mit einem Sieg beim zu Hause zuvor noch verlustpunktfreien Tabellenführer FK Pirmasens für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Über einen Sieg jubeln konnte auch der SV Auersmacher. Lange Gesichter gab es dagegen beim Tabellen-Zweiten FV Diefflen, der unerwartet zu Hause gegen Aufsteiger SV Morlautern verlor. Auch der FSV Jägersburg und die SV Elversberg II blieben ohne Punkte. Alle Oberliga-Spielberichte mit Saar-Beteiligung könnt Ihr hier lesen:

Exakt13 Minuten nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gastgeber auf 2:0. Im Anschluss an einen schnellen Angriff über mehrere Stationen landete der Ball bei Scharwath. Diese legte die Kugel in den Lauf von Angelos Stavridis, der den Ball im langen Eck versenkte. EIn der 77. Minute landete ein Schnittstellenpass von Aaron Basenach bei Jean-René Aghajanyan, der zum 3:0-Endstand einschoss.

In der 16. Minute fiel dann der zu diesem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer für die Reserve des Zweitligisten: Phinees Bonianga setzte seinen Mitspieler Mike Scharwarth in Szene, der mit einem Fernschuss das 1:0 für Kaiserslautern II erzielte. Elversberg II konnte danach die Partie offen gestalten, wurde dann aber im zweiten Abschnitt ausgekontert.

Kaiserslautern II war von der ersten Minute an wacher - und immer einen Schritt schneller als die Gäste. Dennoch hatte Elversberg II vor 105 Zuschauern beim Stand von 0:0 eine Großchance zur Führung. Anton Ziegler tauchte frei vor dem Tor auf, scheiterte aber an FCK-Schlussmann Julian Krahl.

Drei Minuten vor der Pause brachte Merouane Taghzoute die Gäste mit einem 25-Meter-Schuss unter die Latte in Führung. In der 62. Minute köpfte Sören Maas eine Hereingabe von Kai Paller zum 2:0 für die Hertha ins Netz. Eine Viertelstunde später verkürzte Yannick Griess, der ebenfalls per Kopf traf, für den Spitzenreiter.

Wiesbach siegte beim Spitzenreiter, der zuvor vor eigenem Anhang alle Spiele gewonnen - und dabei noch keinen Gegentreffer kassiert hatte. Vor 330 Zuschauern wären die Gäste aber um ein Haar früh in Rückstand geraten, doch Wiesbachs Keeper David Schwingel lenkte einen Schuss von Dennis Krob an den Außenpfosten. "Danach haben wir gut verteidigt und aus dem Spiel heraus nicht viel zugelassen", analysierte Hertha-Trainer Michael Petry.

Jägersburg kassierte im elften Saisonspiel die siebte Niederlage - und steckt weiter im Tabellenkeller der Südstaffel fest. Nach einer Freistoß-Hereingabe brachte Edonart Leposhtaku die Gastgeber per Kopf in der zehnten Minute in Führung. Jägersburg antwortete aber schnell: Mit einem satten Distanzschuss gelang Moritz Doll nur elf Minuten später der 1:1Ausgleich.

Als alle Besucher schon mit einem Remis zur Pause rechnete, wurde Mechtersheim Nico Schubert durch die Schnittstelle der FSV-Abwehr bedient. Sein anschließender Schuss landete in der 45. Minute zum 2:1 im Netz. Die endgültige Entscheidung fiel in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Da traf Albert Jungblut zum 3:1 für die Gastgeber.

SV Auersmacher – FV Dudenhofen 2:0 (0:0)

Auersmacher war über 70 von 90 Minuten die bessere Mannschaft, weshalb der Erfolg des Aufsteigers als verdient einzuordnen ist. Der SV nahm damit erfolgreich Revanche für die 0:3-Niederlage gegen diesen Gegner aus dem Hinspiel.

In der ersten Hälfte fielen vor 150 Zuschauern keine Treffer. Acht Minuten nach dem Pausentee war es Jan-Luca Rebmann der das 1:0 für die Gastgeber erzielte. Dieses Tor gab den Hausherren Sicherheit. Auersmacher spielte nun überlegen. Nach etwas mehr als einer Stunde gelang dem SV die Vorentscheidung. Maximilian Escher traf zum 2:0.

Als Marius Schley in der 80. Minute die Gelb-Rote Karte sah, überstand der SV auch die letzten Minuten in Unterzahl. In dieser Phase war SV-Torhüter Max Schreiber war ein guter Rückhalt und hielt die Null für Auersmacher. Als Fünfter darf das Team von Trainer Jan Berger weiter vom Erreichen der Aufstiegsrunde träumen.



FV Diefflen – SV Morlautern 0:2 (0:0)

In den ersten 45 Minuten sahen die 150 Zuschauer viel Leerlauf auf beiden Seiten. Lediglich bei einem Schuss von Chris Haase, der in der siebten Minute drüber schoss, wurde es gefährlich. Nach der Pause erhöhte Diefflen die Schlagzahl und kam zu guten Chancen.

Doch die Hausherren hatten das Glück nicht auf ihrer Seite: Der zur Pause eingewechselte Shakil Diallo traf nur den Pfosten. Wenig später wurde Fabian Poß gefoult, der folgende Freistoß, von Poß ging vorbei. Eine Ballstafette von Feka über Poß auf Haase wurde auf der Linie geklärt, ehe Feka den Pfosten traf.

Nach einem Dieffler Ballverlust am eigenen Sechzehner, wird der erste Torschuss der Gäste abgewehrt, den zweiten Ball drückt Yvan Kenmo über die Linie (75.). Damit nicht genug: In der Nachspielzeit besiegelt Mario Forster mit dem 0:2 Diefflens Heimpleite.