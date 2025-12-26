Wiesbach schafft Zwischenrunde klar

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach schüttelte den Weihnachsspeck gleich aus den Gliedern. Der Fünftlugist brauchte lediglich zwei klare Siege, um sich frühzeitig für die Zwischenrunde beim 39. HACO-Hallenturnier des FC Noswendel-Wadern in der Herbert-Klein-Halle zu qualifizieren. Im Eröffnungsspiel konnte sich das in Abwesenheit von Trainer Michael Petry von Lucas Bidot angeführte Team gegen den in der Landesliga spielenden Veranstalter mit 4:2 durchsetzen. Schon nach dem 5:1 über den Bezirksligisten SG Lockweiler-Krettnich-Steinbach-Morscholz stand das Weiterkommen schon fest. Auch gegen den Verbandsligisten VfB Theley setzte sich der Favorit mit 5:1 durch h und beendete die Vorrunde-Gruppe A somit als Erster. Bidot sagte nach dem letzten Gruppenspiel: "Es ist unser erstes Turnier, wir spielen ja überhaupt nur vier Turniere. Ein Eröffnungsspiel gegen den Veranstalter ist immer eine Herausforderung, aber wir sind gut reingekommen und haben das in den anderen beiden Spielen fortgesetzt. Hier gibt es viele Punkte, wir wollen weit kommen und Spaß haben. Den hatten wir heute, abet am Sonntag geht es gegen andere Gegner. Wir werden dann sehen ob es reicht, aber es ist schon ambitio iert, wir müssen eigentlich in jed3m Turnier punkten. Am Sonntag kommt Kilian Staroscik noch dazu, er halt heute gefehlt". Das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil eröffnet auch den Finaltag am Sonntag mit dem ersten Zwischenrundenspiel um 16 Uhr.