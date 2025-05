Wiesbach kann am Mittwoch zu Hause feiern

Die "Generalprobe" des FC Palatia Limbach vor dem Vereins-Highlight am kommenden Samstag, wenn man im Saarbrücker Ludwigspark-Stadion im Finale um den Sparkassen-Saarlandpokal auf den Regionalligisten FC Homburg trifft, steigt zwar erst am Mittwoch. Da dann aber wohl viele Spieler aus der Stamm-Mannschaft fehlen werden wollte das Team von Trainer Patrick Gessner sich gegen den Tabellenzweiten FC Hertha Wiesbach einspielen. Das misslang aber, der langjährige Oberligist setzte sich auf dem Rasenplatz "Zum Wäldchen" im Kirkeler Gemeindeteil mit 2:0 (1:0) durch. Sören Maas konnte sechs Minuten vor der Pause das Team aus dem Eppelborner Gemeindeteil in Führung bringen, Pascal Piontek erhöhte in der 79. Minute nach einem kapitalen Abwehr-Schnitzer der Limbacher auf 2:0.

FC-Hertha-Trainer Michael Petri sagte nach dem Spiel: Limbach ist keine Laufkundschaft, sie haben die letzten Spiele wieder sehr gut gemacht, ich war sie auch beobachten. Wir haben die taktischen Vorgaben gut umgesetzt. WSir haben ihre Stärken unterbunden. Sie sind in den tiefen Läufen gut, da haben wir aber gut verteidigt. Wir sind viele Meter gegangen. Sie haben uns nichts geschenkt. Wir mussten uns den sieg hart erarbeiten. Wir haben es in eigener Hand, wir müssen noch einen schritt gehen. Das war letztes Jahr anders. Herrensohr spielt auch heute. Wir spielen gegen ein Team, das weiter höher spielen könnte. Wir haben uns dort schwer getan. Wo wir Meister werden ist fast egal, es ist überall schön und wir wollen die zwei zusätzlichen Wochen Training und Spiel diesmal vermeiden. Wir sind jetzt einen Punkt vor, das wollen wir verteidigen, aber wir sind noch nicht durch. Alexio Brauer war heute im Kader, er könnte am Mittwoch zurückkommen".