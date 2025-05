Wiesbach ist Meister und Mettlach-Merzig steigt ab

Mit einem ungefährdeten 2:0-Erfolg gegen den Tus Herrensohr hat der FC Wiesbach den Aufstieg in die Oberliga Rheinland/Pfalz-Saar klar gemacht. Pascal Piontek und Sören Maas waren die Torschützen für den neuen Meister.

Dem FSV Jägersburg reichte auch ein 7:0-Kantersieg nicht mehr, um Wiesbach einzuholen. Die SV Elversberg II geriet beim Vizemeister früh in Rückstand und hatte nie eine Chance. Die Jägersburger Gegner in der Relegation stehen noch nicht fest. Im Rheinland wurde Cosmos Koblenz in erster Instanz vom Spielausschuss die Lizenz für die Oberliga nicht zuerkannt, weil der Verein, nicht wie vorgeschrieben, zwei Jugendmannschaften gemeldet hat. Und noch nie in der Vergangenheit hat das Präsidium anders entschieden als vom Spielausschuss empfohlen.