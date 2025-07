Wiesbach im Finale des eigenen Turniers

RPS-Oberligist FC Hertha Wiesbach hat am Freitag beim eigenen 2. LEVOBNK-Cup das Finale erreicht. Im proWin-Stadion bezwang das Team von Traiber Michael Petry den Verbandsligisten VfL Primstal mit 4:0 (2"0). Lucas Bidot (20.) mi eiinem direkt verwandelten Freistoss und Pascal Piontek (30.) erzielten für die Hausherren die Treffer des ersten Durchgangs. Jan Wollbold legte gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs das 3:0 nach, ehe Yannik Haupts in der 79. Minute den Endstand herstellte. Im Finale trifft die Herrha am Sonntag um 16 Uhr an gleicher Srelle auf den Schröder-Saarlandligisten Borussia Neunkirchen.