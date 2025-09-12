Wiesbach holt den Derby-Heimsieg

Der FC Hertha Wiesbach, gerade erst wieder in die RPS-Oberliga aufgestiegen, holte sich am Freitagabend den Derby-Heimsieg gegen den FV Eppelborn. Obwohl die Gäste im zweiten Durchgang besser waren, siegten die Platzherren mit 3:2 (1:0).

Der FC Hertha Wiesbach hat das emotionsgeladene Gemeindederby gegen den FV Eppelborn am Freitagabend mit 3:2 (2:1) gewonnen. Die "crunch-time" vor 1.000 Zuschauern war diesmal schon ganz am Anfang, als das Team von Michael Petry früh mit 2:0 vorne lag. "Wir waren am gegnerischen Strafraum, eigentlich hätte es nach einem Foul einen Freistoß für uns geben müssen, im Gegenzug fällt das 1:0 für Wiesbach", beschreibt FVE-Trainer Philipp Häfner den unglücklichen Start für sein Team. Das bekam dann aber 20 Minuten kein Bein auf den Boden. Sören Maas konnte in der 11. Minute seinen Doppelpack zuschnüren, nachdem er bereits in der 4. Minute zum 1:0 traf. Jonas Strässer brachte sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter fünf Minuten vor der Pause heran. Nun waren die Gäste am Ausgleich dran, scheiterten jedoch zwei Mal knapp, zuletzt mit einem Lattenschuss (64.). Im Gegenzug gelingt Sören Maas mit seinem sechsten Saisontreffer das 3:1 (65.). Eppelborn gab sich nicht auf, zumal Wiesbach nach einer Ampelkarte für Erion Metaj ab der 73. Minute in Unterzahl war. Dominic Allmeier gelang in der 6. Minute der Nachspielzeit das 3:2, zu spät für die Gäste, um noch einen Punkt mitzunehmen, der verdient gewesen wäre. Mit der letzten Aktion des Spiels handelte sich Eppelborns Tommy Bubel noch eine Rote Karte wegen absichtlichem Handspiel ein. er wird im nächsten wichtigen Heimspiel gegen den FV Dudenhofen fehlen.

Der FC Hertha Wiesbach spielt am kommenden Samstag um 14 Uhr bei Wormatia Worms (EWR-Arena Alzeyer Str.), der FVE empfängt 90 Minuten später den FV Dudenhofen im Illtalstadion an der Alfred-Groß-Str.