Wiesbach gewinnt zeitlich verkürzten Test

Oberliga-Aufsteiger FC Hertha Wiesbach geht mit einem kleinen Erfolgserlebnis in die letzten Tage vor dem Start der RPS-Oberliga Südwest. Der Aufsteiger aus dem Eppelborner Gemeindeteil hat sich am Donnerstagabend in einem auf 2 X 35 Minuten verkürzten Test beim SV Auersmacher mit 3:1 (1:1) durchgesetzt. Sören Maas brachte die Gäste mit einem Kopfball in Führung, Felix Laufer konnte kurz vor der Pause für das Team aus dem Kleinblittersdorfer Gemeindeteil ausgleichen. Der zweite Durchgang ging an die Gäste, Lucas Bidot per Elfmeter kurz nach Wiederbeginn und der eingewechselte Mika Speicher kurz vor Schluss konnten den Gästen den Sieg retten.

SVA-Trainer Heiko Wilhelm meinte: "Wir müssen die Zweikämpfe intensiver bestreiten, das war mir heute zu wenig, das müssen wir bis zum ersten Ligaspiel ändern. Da nützt es nichts, wenn wir eine gute Taktik haben oder ideenreich spielen. Wir hatten gute Spiele in der Vorbereitung, da haben wir die Zweikämpfe angenommen Wir haben nicht verloren, weil Wiesbach besser war, sondern weil wir nachlässig agierten. Wir haben diese Grundtugenden heute nicht an den Tag gelegt. Wenn wir vor dem 0:1 richtig in den Zweikampf gehen, fällt das Tor nicht. Vor dem 1:3 haben wir nach der Ecke gar nicht verteidigt. Das müssen wir abstellen. Fabian Lauer, Oliver Bickelmann, Merouane Taghzoute, Collin Koch, Elias Koch, Lukas Kiehm und Dominik Kaiser haben noch gefehlt, außer Taghzoute sollten aber alle bis zum ersten Ligaspiel zurück kommen.